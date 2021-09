Théorie du "grand remplacement", Éric Zemmour, pass sanitaire... Le "8h30 franceinfo" de Jordan Bardella

Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 6 septembre 2021. (FRANCEINTER / RADIOFRANCE)

Jordan Bardella, député européen, vice-président du Rassemblement national et conseiller régional d'Île-de-France, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 6 septembre 2021. Théorie du "grand remplacement", Éric Zemmour, pass sanitaire... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Immigration : demander "aux gens qui arrivent dans notre pays de nous ressembler"

Interrogé sur l'immigration et sur la théorie du "grand remplacement", Jordan Bardella déclare : "Moi, je ne demande rien d'autre aux gens qui arrivent dans notre pays que de nous ressembler." "J'ai indiqué que je n'aimais pas ce terme de grand remplacement parce qu'il n'était pas clair, mais ce que j'ai dit et ce que pointait cette théorie me paraissait correspondre en réalité", poursuit le vice-président du RN.



Jordan Bardella demande aux migrants "de considérer, lorsqu'ils arrivent, que la femme est l'égale de l'homme, qu'on n'impose pas le voile à des fillettes de cinq ou six ans, que lorsqu'on arrive en France, on en adopte la langue, on en adopte la culture, on participe de cette communauté nationale". Il parle ainsi du "principe d'assimilation, qui dit à des gens qui viennent de l'étranger : Ne venez pas comme vous êtes, mais devenez comme nous sommes", il s'agit là de "bon sens", d'après lui.



Présidentielle : "pas peur" de Zemmour, mais il doit "respecter les règles"

"Éric Zemmour ne me fait pas peur", déclare Jordan Bardella. "Si Éric Zemmour souhaite se présenter à l'élection présidentielle, qu'il se présente", poursuit-il. Le vice-président du RN "veut bien discuter" avec le polémiste mais exclut l'idée d'un débat avec Marine Le Pen. Dans l'absolu, il estime que "le camp de tous ceux qui défendent la nation doit se rassembler derrière la seule candidate qui est aujourd'hui en capacité de l'emporter au second tour, c'est à dire Marine Le Pen".

Éric Zemmour peut-il continuer à apparaitre sur Cnews tous les soirs ? S'il "souhaite être candidat à l'élection présidentielle, alors il faut qu'il en respecte les règles", estime Jordan Bardella. Dans ce cas, Marine Le Pen doit aussi avoir le droit à une heure d'antenne quotidienne, d'après lui. Il estime que si le polémiste "s'est mis en retrait du Figaro, c'est bien parce qu'il a une intention politique derrière".

Pass sanitaire : un "glissement autoritaire" en France

Les députés du parti de Marine Le Pen ont voté contre l'instauration du pass sanitaire dans les restaurants ou les lieux de culture : "C'était une mauvaise mesure qui n'avait aucune efficacité sanitaire", dit Jordan Bardella. Selon lui, "il faut arrêter de gérer cette épidémie avec mensonges, incohérence et avec hystérie".

Le député européen du RN "partage les revendications de ceux qui s'inquiètent du recul des libertés dans notre pays. Aucun autre gouvernement n'aura fait [autant] reculer les libertés, et pas seulement à l'égard de la crise sanitaire, que le gouvernement d'Emmanuel Macron. On est dans un glissement autoritaire aujourd'hui, avec le gouvernement. C'est vrai que les libertés publiques sont remises en cause de plus en plus. Et tous les démocrates devraient s'en inquiéter", affirme-t-il.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 6 septembre 2021 :