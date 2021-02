Télétravail, stages en entreprises... Le "8h30 franceinfo" d'Élisabeth Borne

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 11 février 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 11 février. Télétravail, stages en entreprises pendant la pandémie de Covid-19... Elle répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Télétravail : "Ça ne doit pas être un coût pour le salarié"

"La règle c'est que le télétravail ne doit pas être un coût pour le salarié", rappelle Élisabeth Borne. L'accord national interprofessionnel du 26 novembre réaffirme ce principe, sans entrer dans le détail. "Il faut qu'il y ait une discussion dans l'entreprise pour voir comment elle compense les éventuels surcoûts pour le salarié", assure la ministre du Travail.

Certaines entreprises comme SFR ne versent plus de tickets restaurants à leurs salariés en télétravail depuis le début de la crise du Covid-19. "La règle générale c'est que ça ne doit pas être une pénalisation pour celui qui est en télétravail, cela ne doit pas lui coûter plus cher, il ne doit pas avoir moins d'aides que d'habitude", réagit Élisabeth Borne.

Covid-19 : les entreprises "peuvent continuer" à accueillir les stagiaires

Malgré la pandémie, les entreprises "peuvent continuer" à accueillir les jeunes stagiaires assure Élisabeth Borne. "C'est vrai que c'est plus compliqué, quand on demande aux entreprises de télétravailler au maximum, d'encadrer le stagiaire. On sait que sur le 2e et le 3e trimestre il y a eu 20% d'entrées en stage de moins", constate-t-elle.



"Je dis aux entreprises de continuer à accueillir des stagiaires, mais il faut aussi qu'on assouplisse les règles sur les stages obligatoires dans les diplômes pour permettre qu'ils se fassent à un moment où la situation économique et sanitaire sera meilleure", déclare la ministre du Travail.



