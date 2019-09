Syrie : "Je pense qu'on peut renouer le dialogue" avec Bachar al-Assad et "rouvrir les lycées français", affirme Thierry Mariani

Thierry Mariani, député européen, invité du "8.30 franceinfo", samedi 7 septembre 2019. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Je pense qu'on peut renouer le dialogue" avec Bachar al-Assad, déclare l'eurodéputé du Rassemblement national Thierry Marian, samedi 7 septembre dans le "8h30 franceinfo", de retour d'une semaine en Syrie, du 27 août au 1er septembre. Il propose notamment de "rouvrir les lycées français" et d'agrandir "la présence culturelle" française dans ce pays.

"Je pense qu'on peut renouer le dialogue et de plusieurs manières. D'abord un constat : aujourd'hui chacun est quasiment conscient que la guerre va être gagnée par le gouvernement légal, à savoir par Bachar al-Assad. Après, qu'est-ce qu'on fait ? s'interroge l'eurodéputé. On reste 30 ans en s'ignorant ou on reprend le contact ?"

Thierry Mariani veut renforcer "l'influence de la France dans cette région" : "On peut, avant de reprendre les relations diplomatiques, rouvrir les lycées français, rouvrir notre présence culturelle. On est en train de disparaître. Quand j'ai visité la première fois les musées en Syrie, il y avait des inscriptions en arabe et en français, aujourd'hui ça a disparu, c'est en arabe et en russe."

Interrogé sur ses "états d'âme" lorsqu'il rend visite à un chef d'Etat qui bombarde les civils de son pays, il répond que ses "états d'âmes, c'est quel est l'intérêt de la France" et que "l'intérêt des Français, c'est leur sécurité. L'intérêt des Français, c'est qu'aucune base nouvelle de terrorisme ne s'implante en Syrie comme elle s'est implantée dans le passé en Afghanistan".

C'est quand même une guerre qui dure depuis huit ans, où en réalité les informations nous arrivent par le biais d'associations et où je pense que par moment le récit qui en est fait n'est pas conforme à la réalité Thierry Mariani sur franceinfo

"Quand on est parlementaire (...) la moindre des choses c'est d'aller voir sur le terrain" pour "voir la réalité". "Je ne dis pas que le régime de Bachar al-Assad est un régime merveilleux", précise l'eurodéputé, tout en estimant que la demande de cessez-le-feu à Idleb par la France est "est une position très hypocrite et qui n'a aucune chance d'aboutir".

Le rapprochement avec la Russie, "c'est l'intérêt de la France et de l'Europe"

"Je salue les propos d'Emmanuel Macron", déclare l'eurodéputé du Rassemblement national Thierry Mariani, commentant la déclaration du président de la République lors de la Conférence des ambassadeurs le 27 août dernier, disant qu'il souhaitait que nous "pacifions" et "clarifions" nos "relations avec la Russie" pour assurer la stabilité et la sécurité en Europe.

Emmanuel Macron "fait ce que le Rassemblement national et moi-même demandons depuis des années, donc bravo" car "c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de l'Europe".

"On voit très bien que si on continue cet isolement vis-à-vis de la Russie, ça signifie que la Russie va se rapprocher de la Chine de plus en plus et qu'on sera au bord de la route", analyse-t-il. "Pour le moment les propos sont intéressants, j'attends les actes", continue Thierry Mariani, précisant que le premier acte pourrait être de "lever les sanctions, ou au moins de les adoucir".

S'exprimant sur la future réforme des retraites, l'eurodéputé du RN estime que "Emmanuel Macron a menti aux Français. Pendant la campagne électorale, il a expliqué que, lui élu, jamais il ne toucherait à l'âge des départs à la retraite", jugeant que "les Français s'y perdent" entre les notions d'âge légal, d'âge pivot et d'âge d'équilibre.

Retrouvez l'intégrale de l'émission "8h30 franceinfo" du samedi 7 septembre 2019 :