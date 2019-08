L'eurodéputé Thierry Mariani emmène une délégation du Rassemblement national en Syrie

Un nouveau voyage en Syrie pour Thierry Mariani. L'eurodéputé du Rassemblement national va, pour la septième fois depuis 2015, selon Libération, se rendre dans ce pays, où la guerre civile à l'origine de plus de 370 000 morts fait rage depuis huit ans. Cette fois, l'élu d'extrême droite prendra, à partir de mardi, la tête d'une délégation du RN, comme il l'a annoncé dimanche 25 août sur son compte Twitter.

Avec @v_joron, @NicolasBay_ et @AndreaKotarac,nous partirons ce mardi 27/8 jusqu’au 1/9 en #Syrie, à la rencontre des responsables politiques, économiques,culturels et religieux dans ce pays qui depuis 8 ans lutte courageusement et avec succès contre les terroristes islamistes