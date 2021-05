Réouverture des terrasses, relance économique, nouvelle tribune de militaires... Le "8h30 franceinfo" de Bruno Le Maire

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, sur franceinfo lundi 10 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 10 mai 2021. Réouverture des terrasses, relance économique, nouvelle tribune des militaires... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Lorrain Sénéchal.

Bruno Le Maire confirme les réouvertures prévues pour le 19 mai

"Les chiffres sanitaires vont dans la bonne direction ce qui permet de confirmer la date du 19 mai, notamment pour l'ouverture des terrasses des restaurants", a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ce lundi sur franceinfo ajoutant que le fonds de solidarité "sera préservé sur l'intégralité du mois de mai" (..) "à tous les restaurateurs, bars et hôteliers, quel que soit leur niveau de perte de chiffre d'affaires". "Le maître-mot c'est d'inciter à la reprise d'activité", a-t-il conclu.

Ouverture des commerces le dimanche : une demande "parfaitement légitime"

Bruno Le Maire a également jugé "parfaitement légitime" la demande des commerçants de pouvoir travailler le dimanche. Le ministre s'est dit favorable à ce que la France fasse preuve de souplesse sur l'ouverture des commerces

le dimanche pour compenser les pertes liées aux fermetures de ces établissements dans le contexte de la crise sanitaire.



"Je me mets à la place de tous ces commerçants dans l'habillement, dans la chaussure, qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires pendant ces mois de fermeture. Ils veulent redémarrer vite, ils veulent redémarrer fort et surtout tous ceux qui veulent travailler doivent pouvoir travailler", poursuit Bruno Le Maire. "Tous ceux qui reprennent le travail doivent avoir une incitation à reprendre le travail, c'est vraiment la philosophie qui nous a guidés" dans la définition de l'accompagnement des entreprises, a expliqué le ministre de l'Économie.



Covid-19 : augmenter les impôts locaux pour compenser les dépenses, "un mauvais choix" pour Bruno Le Maire

Bruno Le Maire a estimé ce lundi sur franceinfo que les communes qui décident d’augmenter les impôts locaux pour compenser les pertes financières liées à l'épidémie du Covid-19 faisaient "un mauvais choix pour leurs habitants".



"C’est leur choix. Mais je pense vraiment que c'est un mauvais choix. C’est un mauvais choix pour leurs habitants, pour leurs citoyens. D'abord parce que nous compensons et en plus, parce que chacun sait que la pression fiscale en France est la plus importante des pays développés. C'est une impasse, l’augmentation des impôts pour le pays", a-t-il estimé.



Tribune des militaires : ceux qui "risquent leur vie" sur le terrain "se taisent"

"Ce qui me blesse le plus, très profondément, c'est que ça abîme une partie de nos armées", a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ce lundi sur franceinfo, en référence à la publication, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, d'une nouvelle tribune de militaires appelant à la "survie de notre pays". Bruno Le Maire a ajouté que "ceux qui risquent leur vie sur le terrain, ils se taisent, ils ont les armes à la main, et vont combattre les islamistes".