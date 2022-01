Propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, gestion du Covid-19... Le 8h30 franceinfo de Rémi Salomon

Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), était l'invité du 8h30 franceinfo, mercredi 5 janvier. Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Jean-Jérôme Bertolus.

Les non-vaccinés "nous mettent en grande difficulté"

Rémi Salomon s'est dit "un petit peu surpris" du ton employé par Emmanuel Macron dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France. "Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder", a déclaré le président, en pleins débats à l'Assemblée sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.

"Ce qui compte, c'est le fond du message", a toutefois estimé Rémi Salomon. Pour lui, "il y a un aspect de solidarité" car "le vaccin, c'est aussi protéger les autres". À l'entendre, "si tout le monde était vacciné, il n'y aurait pas de crise sanitaire, on aurait très peu de formes graves." Les non-vaccinés "sont peu nombreux, mais du fait de leur refus de la vaccination, ils nous mettent tous dans une grande difficulté", a-t-il ajouté, citant en particulier "l'hôpital et les soignants qui sont dans une difficulté extrême", victimes "d'épuisement".

L'absentéisme à l'AP-HP "a augmenté ces derniers jours"

Au sujet des arrêts maladie chez les personnels de l'AP-HP pour cause de Covid-19, Rémi Salomon constate que l'absentéisme "a augmenté" ces derniers jours, et "c'est un problème majeur". Il indique que l'AP-HP a "jusqu'à plus de 20% d'absentéisme, ça change tous les jours (...) dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 25%". Pour faire face à cette situation qui "impacte énormément" l'AP-HP, a-t-il insisté, "on a proposé aux personnels contaminés asymptomatiques, sans aucun signe, de venir travailler."

L'afflux de malades à l'AP-HP sera compliqué à gérer "dans les tout prochains jours"

"Il va être compliqué de gérer l'afflux important" de malades du Covid-19 "dans les tout prochains jours", a averti le président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Le pic d'incidence" de la vague Omicron est prévu "plutôt vers la mi-janvier, peut être un tout petit peu avant" et le "pic d'hospitalisation" est attendu "à peu près une semaine après", a-t-il avancé, citant "des prévisions et des modélisations faites par l'Institut Pasteur."

