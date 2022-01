Covid-19 : l'absentéisme à l'AP-HP "a augmenté ces derniers jours", un "problème majeur" pour Rémi Salomon

L'absentéisme dans les 39 hôpitaux de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) "a augmenté" ces derniers jours, et "c'est un problème majeur", a indiqué Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP, ce mercredi sur franceinfo. Il était interrogé sur le nombre d'arrêts maladie chez les personnels de l'AP-HP, pour cause de Covid-19.



"On a jusqu'à plus de 20% d'absentéisme, ça change tous les jours", a-t-il a ajouté, et "dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 25%". Pour faire face à cette situation qui "impacte énormément" l'AP-HP, a-t-il insisté, "on a proposé aux personnels contaminés asymptomatiques, sans aucun signe, de venir travailler".



Cette mesure "est extrêmement difficile à appliquer", a reconnu Rémi Salomon, et donc elle est "très peu" mise en œuvre. "Les soignants se disent : 'Mais attendez, moi, j'ai peur de transmettre le virus aux patients' et cette peur est légitime", a-t-il estimé.

La situation dans les hôpitaux va être "compliquée"

Cette situation l'inquiète notamment parce que les hospitalisations continuent d'augmenter. On devrait, selon lui, atteindre "le pic d'incidence, c'est-à-dire les cas nouveaux, vers la mi-janvier, et le pic d'hospitalisation à peu près une semaine après".