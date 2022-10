Manifestation contre le projet de bassines dans les Deux-Sèvres, lithium français, projet de loi des ENR : ce qu'il faut retenir de l'interview de Sandra Regol

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

Sandra Regol, députée Europe écologie-Les Verts du Bas-Rhin et vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, était l'invitée du "8h30 franceinfo", dimanche 30 octobre 2022. Opposition au projet de méga-bassines dans les Deux-Sèvres, exploitation du lithium français, projet de loi relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, motions de censure ... elle répond aux questions de Jules de Kiss et Hadrien Bect.

Rassemblement contre un projet de méga-bassines : Sandra Regol vise Gérald Darmanin

"Il n'y a qu'un seul responsable, c'est le donneur d'ordre, Gérald Darmanin", assure Sandra Regol, ce dimanche sur franceinfo, au lendemain de violents heurts lors d'un rassemblement interdit contre une "méga-bassine" pour l'irrigation agricole, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. "Ce qui est raté, c'est d'avoir déployé une force aussi disproportionnée face aux manifestants qui n'étaient pas là pour porter atteinte ou porter préjudice aux forces de l'ordre", estime la vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée.

"Malheureusement il y a des blessés des deux côtés", a-t-elle déploré. "61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement", a en effet tweeté le ministre de l'Intérieur samedi. Plusieurs dizaines de manifestants ont été blessés, certains ont été hospitalisés, selon les organisateurs du rassemblement. Six individus ont été interpellés, indique la préfète des Deux-Sèvres.

Les Verts n'ont pas signé la motion de censure de LFI contre le troisième 49.3, mais voteront peut-être pour

Après le troisième 49.3 déclenché par le gouvernement, seule La France insoumise (LFI), à gauche, dépose une motion de censure. "Nous avons décidé de ne pas signer celle-ci, ça ne veut pas dire que nous soyons contre", assure la députée du Bas-Rhin. Elle "ne sait pas encore" si les écologistes vont la voter.

En effet, la position du groupe écologiste sera décidée lors d'"une réunion", indique-t-elle. La motion de censure de LFI, ainsi que celle du Rassemblement national, seront débattues ce lundi à partir de 15h.

Projet de loi d'accélération des énergies renouvelables : "Oui, nous voulons négocier"

"Oui, nous voulons négocier, oui, nous voulons faire avancer ces textes", affirme Sandra Regol, interrogée sur le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, examiné à partir de mercredi dans l'hémicycle du Sénat, avant de l'être à l'Assemblée nationale.

"La question est, et reste : ce gouvernement est-il capable de comprendre qu'il n'est pas ultra-majoritaire, mais qu'il doit composer dans un régime parlementaire avec les élus du peuple ?", lance-t-elle.

Les réserves de Sandra Regol sur le projet d'exploitation d'un gisement de lithium dans l'Allier

Sandra Regol n'est "ni pour, ni contre" la mise en exploitation minière d'ici 2027 d'un gisement de lithium dans l'Allier, annoncée par le groupe de minéraux industriels Imerys, et dont Emmanuel Macron s'est félicité. Ce gisement, "l'un des plus grands" d'Europe, selon l'entreprise, "servira à accélérer la transition énergétique en alimentant l'industrie des voitures électriques."

Pour l'élue écologiste, "la question à se poser, c'est quel impact il y a quand on exploite" ce lithium. "Il y a une nécessité première qui est d'abord d'essayer de réutiliser le lithium qui existe déjà, d'en utiliser moins et après, on pourra voir si, effectivement, il y a nécessité d'exploiter tout de suite de nouvelles mines", déclare-t-elle.

