Lutte contre le séparatisme, Covid et crise sanitaire... Le "8h30 franceinfo" de Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois et députée LREM des Yvelines, était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 3 octobre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois et députée LREM des Yvelines, était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 3 octobre 2020. Lutte contre le séparatisme, fermeture des bars et des restaurants... Elle répond aux questions de Matteu Maestracci et Myriam Encaoua.

Séparatisme : "beaucoup de solutions" dans le discours de Macron

Emmanuel Macron a consacré vendredi 2 octobre un discours à la lutte contre le "séparatisme islamiste". "C'était un discours extrêmement clair. Quand vous avez des problèmes, il faut d'abord les identifier pour pouvoir les réparer, et il faut les affronter", affirme Yaël Braun-Pivet. "Il faut nommer les choses. Il faut comprendre les mécanismes en œuvre et le président les a extrêmement longuement décrits, et après, essayer de trouver les solutions, proposer les solutions. Dans le discours du président, il y avait beaucoup de solutions, beaucoup de propositions", poursuit la présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.

"C'est un discours 'pour', pour nos valeurs républicaines, pour ce qui nous rassemble, et pas contre untel ou untel, ou certaines catégories de personnes", estime Yaël Braun-Pivet.



Covid-19 : "Il faut entendre" les critiques sur le manque de concertation

Les restaurateurs, pressés de renforcer encore leur protocole sanitaire afin de rester ouverts dans les zones dites en "alerte maximale" face à l'épidémie de Covid-19, ont manifesté vendredi 2 octobre dans de nombreuses villes par un concert de casseroles. Ils dénoncent notamment le manque de concertation du gouvernement sur la fermeture de leurs établissements dans certaines villes comme à Marseille. "Quand on nous dit localement que l'on n'a pas assez consulté, il faut le reconnaître" réagit Yaël Braun-Pivet. "Tout ce qu'on pourra faire pour les laisser ouverts, il faudra le faire", précise-t-elle.

"Nous faisons économiquement tout ce qu'il faut pour les soutenir, avec toutes les aides qui sont déployées, le chômage partiel, la compensation de perte de chiffre d'affaires", ajoute la députée LREM des Yvelines.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du samedi 3 octobre 2020 :