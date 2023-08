Loi immigration, "initiative politique d'ampleur" d'Emmanuel Macron... Le "8h30 franceinfo" de Julien Dive

Le député Les Républicains de l'Aisne était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 14 août 2023.

Julien Dive (LR), député Les Républicains de l'Aisne et vice-président de la commission des Affaires économiques, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 14 août 2023. Il répondait aux questions d'Agathe Mahuet et Hadrien Bect.

Loi immigration : LR va proposer une "loi d'exception" s'appliquant sur "une bande le long du littoral"

Dans le cadre de la future loi immigration, "nous proposerons lors des débats à l'Assemblée nationale d'avoir une bande le long du littoral avec une loi d'exception", indique le député LR de l'Aisne Julien Dive sur franceinfo ce lundi. Cette bande d'exception ferait "150 kilomètres" de long "avec un recul de 40 ou 50 km dans les terres", précise-t-il. Elle aurait pour but de rétablir un "délit de présence irrégulière avec tout de suite une rétention pour les personnes contrôlées sans papiers, de manière à pouvoir davantage appliquer les accords de Dublin", c'est à dire ramener les personnes dans le premier pays européen dans lequel elles ont été enregistrées.

Emmanuel Macron veut rassembler les oppositions fin août : "Je ne sais pas si on doit donner suite"

"Les artifices comme ça, on commence à y être un peu habitués" a déclaré Julien Dive à propos de l'ambition d'Emmanuel Macron de convoquer une "initiative politique d'ampleur " à la rentrée. Le chef de l'État n'a pas donné plus de précisions sur les contours de ce projet mais les Insoumis et le Rassemblement national n'ont pas été conviés. " Je ne sais pas si on doit donner suite", a indiqué le député LR. Sur le fait d'exclure LFI et le RN de cette initiative, Julien Dive estime que le président "a parlé d'arc républicain" et qu'on "ne peut pas dire que ces deux formations politiques soient membres de l'arc républicain".

