Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 5 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 5 août 2021. Levée de la quarantaine pour les voyageurs français au Royaume-Uni, avis du Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire... Il répondait aux questions de Céline Asselot et Yannick Falt.

Quarantaine au Royaume-Uni : la fin d'une situation "incompréhensible"

La mesure d'isolement imposée aux voyageurs en provenance de France à leur arrivée au Royaume-Uni va être levée à partir de dimanche. "Ça met fin à une situation qui était un peu incompréhensible sur le plan strictement sanitaire", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari.

"Il a fallu la réclamer, la négocier", cette mesure, a-t-il indiqué. "Ce qui permettra aux Français qui vont au Royaume-Uni, qui parfois y retournent pour travailler ou pour y résider, pour ceux qui sont complétement vaccinés à deux doses, de ne pas se soumettre à cette quarantaine à laquelle ils étaient astreints depuis plusieurs semaines", s'est réjoui le ministre délégué.

Pass sanitaire : "Nous tiendrons compte des remarques hypothétiques du Conseil constitutionnel"

"Nous ne sommes pas inquiets mais concentrés", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari concernant la décision à venir du Conseil constitutionnel au sujet du projet de loi sanitaire, l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants.

"On aura le résultat dans la journée et après nous devrons prendre des décrets d'application qui précisent très finement les dispositifs", a ajouté le ministre délégué. "Nous tiendrons compte, dans l'ensemble des secteurs concernés, des remarques hypothétiques du Conseil constitutionnel", a-t-il affirmé, "et nous en tirerons les conséquences dans les décrets qui seront à prendre dans les heures qui viennent".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du jeudi 5 août :