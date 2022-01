Les propos de Valérie Pécresse sur "le Kärcher", différences avec Macron sur l'Europe... Le "8h30 franceinfo" de Michel Barnier

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Le conseiller Europe et Monde de Valérie Pécresse était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 7 janvier 2022.

Michel Barnier, ancien candidat au congrès du parti Les Républicains et conseiller France et Europe dans le Monde de Valérie Pécresse était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 7 janvier 2022. "Ressortir le Kärcher de la cave", différences avec Macron sur l'Europe... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Salhia Brakhlia.

"Ressortir le Kärcher de la cave" : "Je n'ai pas de problème avec ce mot"

Alors que Valérie Pécresse veut "ressortir le Kärcher de la cave" pour replacer la sécurité au centre de la campagne présidentielle Michel Barnier l'assure : "Je n'ai pas de problème avec ce mot".

Pour l'ancien candidat à la primaire du parti Les Républicains, "il y a des quartiers qui sont hors-la-loi dans notre pays, et c'est l'échec du président de la République. Le principal échec, c'est celui de la sécurité. Ce sentiment d'impunité et d'insécurité règne partout (...) et c'est une responsabilité à laquelle le président n'échappera pas".

Présidence de l'UE : "J'ai été européen avant" Emmanuel Macron

Alors que la France préside depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union Européenne, et qu'Emmanuel Macron a établi ses priorités pour les six mois à venir comme la transition numérique, la constitution d'une Europe de la Santé, la refonte de Schengen, Michel Barnier l'affirme : "J'ai été européen avant lui (...) et ce sont des idées que nous défendons, que j'ai défendues".

Le conseiller de Valérie Pécresse assure par ailleurs être en désaccord avec Emmanuel Macron sur "une orientation de la Commission qui voudrait la décroissance en matière agricole. On a besoin de préserver la souveraineté alimentaire de notre continent".

