Hydrocarbures russes, aides aux États, cyberdéfense européenne... Le "8h30 franceinfo" de Thierry Breton

Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 11 mars 2022. Importations d'hydrocarbures russes, aides aux États face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, cyberdéfense européenne... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

L'UE "travaille à se débarrasser totalement de la Russie en tant que fournisseur d'hydrocarbures"

"Nous travaillons à nous débarrasser totalement de la Russie en tant que fournisseur d'hydrocarbures", assure Thierry Breton, alors que l'Europe importe actuellement pour "près de 800 millions d'euros par jour" de gaz et de pétrole russe. À quel délai ? "C'est évidemment la question", reconnaît-il. En tout cas, "on prend l'engagement que d'ici la fin de l'année, on aura réduit des deux tiers l'approvisionnement vis à vis du gaz russe", indique-t-il.

Pour se passer du gaz russe, "les sources d'approvisionnement vont être diversifiées". "On sait qu'il y en a, en particulier aux États-Unis et en Afrique du Nord". Dans le lot, y'aura-t-il du gaz de schiste, dont l'exploitation est interdite en France ? "Bien entendu, il y aura du gaz quel qui soit". "On est dans une situation d'économie de guerre", repète-t-il.

Guerre en Ukraine : la Commission sera "très accommodante" sur les aides

"La Commission européenne va être très accommodante pour pouvoir précisément aider les gouvernements" de l'Union européenne "à prendre les mesures" et "à poursuivre les mesures qui ont déjà été prises" dans le but d'atténuer les conséquences économiques de la guerre en Ukraine pour les particuliers et les entreprises, annonce Thierry Breton.

"Quand les États interviennent, c'est assimilé à des aides d'État", rappelle-t-il. Or, l'octroi de ces aides d'État est très encadré au sein de l'Union européenne. "Nous allons, comme on l'avait fait pendant la crise du Covid, être accommodants au sens où on va accompagner les États pour leur permettre précisément d'utiliser de l'argent public en support de façon spécifique et ciblée dans cette période", précise-t-il.

"Réfléchir à une armée cyber européenne"

"Il faut construire un bouclier cyber, peut-être réfléchir à avoir une armée cyber européenne, comme on a une armée avec Frontex qui garde les frontières", déclare Thierry Breton. La cybersécurité "est un sujet absolument essentiel", martèle-t-il. D'ailleurs, le sujet a été abordé lors "d'une réunion avec l'ensemble des ministres des Télécommunications et du Numérique, il y a trois jours à Nevers, sous présidence française".

"On sait que la guerre se déroule sur les théâtres d'opération traditionnels et classiques, on en a tragiquement la vision", déclare Thierry Breton, faisant allusion à l'invasion russe de l'Ukraine, "mais il y a aussi des théâtres d'opération dans le cyberespace et là il faut avoir une mutualisation".

