"On va accompagner les États pour leur permettre précisément d'utiliser de l'argent public en support de façon spécifique et ciblée dans cette période", précise le commissaire européen chargé du Marché intérieur.

"La Commission européenne va être très accommodante pour pouvoir précisément aider les gouvernements" de l'Union européenne "à prendre les mesures" et "à poursuivre les mesures qui ont déjà été prises" dans le but d'atténuer les conséquences économiques de la guerre en Ukraine pour les particuliers et les entreprises, a annoncé Thierry Breton, commissaire européen chargé du Marché intérieur, vendredi 11 mars sur franceinfo.

"Quand les États interviennent, c'est assimilé à des aides d'état", a-t-il rappelé. Or, l'octroi de ces aides d'État est très encadré au sein de l'Union européenne. "Nous allons, comme on l'avait fait pendant la crise du Covid, être accommodants au sens où on va accompagner les États pour leur permettre précisément d'utiliser de l'argent public en support de façon spécifique et ciblée dans cette période", a-t-il précisé.

"Il ne faut pas qu'il y ait de pays qui soient avantagés ou discriminés, donc tout le monde soumis au même régime et donc doit avoir la capacité très vite de pouvoir faire en sorte que si tel secteur ou tel autre doit être aidé, il puisse l'être", a-t-il développé. Selon lui, "c'est très important parce qu'encore une fois, il faut agir vite".