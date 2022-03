"Nous travaillons à nous débarrasser totalement de la Russie en tant que fournisseur d'hydrocarbures", a assuré Thierry Breton, commissaire européen chargé du Marché intérieur, vendredi 11 mars sur franceinfo. Sous quels délais ? "C'est évidemment la question", a-t-il reconnu, alors que les dirigeants des 27 sont réunis en sommet à Versailles pour élaborer les réponses économiques et militaires au choc de l'invasion russe. En tout cas,"on prend l'engagement que d'ici la fin de l'année, on aura réduit des deux tiers l'approvisionnement vis-à-vis du gaz russe", a-t-il indiqué.

>> Guerre en Ukraine : quatre pistes pour réduire la dépendance énergétique de l'Europe à la Russie

"D'ici le mois d'octobre, on aura rempli à 90%, c'est l'objectif qu'on se fixe, l'ensemble des réserves qui seront mutualisées pour l'ensemble de l'Union européenne (UE), donc, oui, la réponse, c'est qu'on s'organise", a-t-il assuré. Selon lui, "on est un peu, d'une certaine façon, en économie de guerre comme on l'a été, toutes choses égales par ailleurs, pour les vaccins". De ce fait, "on met toutes les options sur la table, y compris prolonger des centrales nucléaires, en veillant que les risques soient évidemment nuls".

Pour se passer du gaz russe, "les sources d'approvisionnement vont être diversifiées. "On sait qu'il y en a, en particulier aux États-Unis et en Afrique du Nord". Dans le lot, y aura-t-il du gaz de schiste, dont l'exploitation est interdite en France ? Il y aura "du gaz quel qui soit. On est dans une situation d'économie de guerre", a-t-il répété.