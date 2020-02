Handicap, transports, alliances au municipales… le "8h30 franceinfo" de David Belliard

David Belliard, candidat (Europe Écologie-Les Verts) à la mairie de Paris était l’invité du "8h30 franceinfo", mardi 11 février 2020. Handicap,transports, alliances aux municipales… Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Renaud Dély.

Paris n'est pas adapté pour les handicapés

"Paris n'est pas fait, aujourd'hui, pour les personnes qui ont un handicap", affirme David Belliard. "Paris, c'est 3% des stations de métro qui sont aujourd'hui accessibles aux personnes qui sont en situation de handicap", explique-t-il.

Le candidat EELV à la mairie de Paris prône "une ville inclusive" en pointant du doigt notamment la voiture : "Quand on dit qu'il faut libérer Paris de la voiture, c'est à dire reconquérir de l'espace public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va élargir les trottoirs. Élargir les trottoirs, ça veut dire plus de places pour les piétons", assure-t-il.

Ne garder que les "voitures utiles" à Paris

"Aujourd'hui, on a 50% de l'espace public à Paris qui est consacré à l'automobile, je crois qu'il faut changer de paradigme", explique David Belliard, qui souhaite notamment "faire de Paris une ville des enfants, en piétonnisant les abords des 300 écoles qui sont aujourd'hui les écoles les plus polluées".

"Il ne faut garder aujourd'hui que les voitures utiles, il faut faire de cette ville une ville 100% cyclable", ajoute le candidat écologiste à la mairie de Paris.

Rassembler une coalition pour le climat

David Belliard appelle à "une grande coalition pour le climat" au deuxième tour des élections municipales à Paris, de "La France insoumise à Cédric Villani, sous réserve d'un certain nombre de conditions". Et pour la conduire, le candidat EELV estime être le "seul en capacité de rassembler" car il peut "discuter avec Anne Hidalgo et le PS".

"Il y a un désir aujourd'hui d'écologie à Paris comme ailleurs", selon David Belliard, pour qui ce désir "doit se porter sur des écologistes qui ont fait preuve depuis vingt ans, trente ans, de cohérence."

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mardi 11 férvier 2020 :