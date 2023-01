Grand âge et autonomie : "Avant la fin de l’année, il y aura des mesures concrètes", promet le ministre chargé du dossier

Victor Castanet, journaliste indépendant, auteur du livre-enquête "Les Fossoyeurs" (Fayard), et Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, étaient les invités du "8h30 franceinfo", vendredi 27 janvier 2023.

"Avant la fin de l’année, il y aura des mesures concrètes" sur le grand âge, promet Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées sur franceinfo vendredi 27 janvier, lors d'un débat avec le journaliste Victor Castanet, auteur du livre-enquête Les Fossoyeurs, à l'origine du scandale de maltraitance dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Orpea.

Le ministre détaille le calendrier : le Conseil national de la refondation (CNR) dédié au "bien vieillir" "va durer jusqu’à la fin du mois de mars", puis "en avril, on construira les conclusions de ce CNR et on aura une feuille de route très claire pour le grand âge et l'autonomie dans notre pays dès le mois de mai". Le "vecteur" de "l'ambition que nous allons construire dans le cadre du CNR" sera "une proposition de loi qui a été déposée en fin d'année dernière par la majorité", explique-t-il. "Le gouvernement a annoncé qu'on la soutiendrait, on va l'enrichir", précise-t-il.

Maltraitances : Combe promet d'ouvrir une plateforme pour recueillir des signalements

Toutefois, "on n'a pas attendu ce CNR pour agir" après ce scandale, affirme celui qui était, jusqu'à son entrée au gouvernement, directeur général de la Croix-Rouge française. "J'ai été nommé le 4 juillet, je me suis mis à la tâche dès le 4 juillet", se défend-t-il. Il assure qu'il a "travaillé pour mettre en œuvre un plan de contrôle généralisé de l'ensemble des Ehpad, pour lutter contre la maltraitance dans les établissements".

"J'ai saisi les inspections, j'ouvrirai dans quelques jours une plateforme pour recueillir les signalements des résidents, des familles", poursuit-il. "On va ouvrir des états généraux de la lutte contre la maltraitance, donc on n'a pas rien fait, il y a déjà des choses qui existent et des mesures concrètes qui ont été prises", insiste-t-il.

Ehpad : "On a lancé le recrutement de 50 000 professionnels de santé"

Jean-Christophe Combe défend toute l'action menée depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, en matière de grand âge et d'autonomie. "C'est cette majorité, c'est ce président de la République, Emmanuel Macron, qui a créé la cinquième branche de la Sécurité sociale [dédiée à l'autonomie] en 2020, c'est lui qui l'a dotée, pour les cinq ans qui viennent, de 32 à 42 milliards d'euros", souligne-t-il. D'autres part, "10 milliards d'euros qui vont être investis dans les cinq ans dans le secteur".

"On a lancé le recrutement de 50 000 professionnels de santé dans les Ehpad", ajoute-t-il. "Il y a effectivement 50 000 soignants qui ont été promis par Emmanuel Macron, alors que les principaux acteurs du secteur expliquent qu'il en faut en gros entre 100 000 et 200 000", nuance Victor Castanet, et "sur ces 50 000, il y en a 3 000 qui ont été programmés pour cette année". "On ira sans doute plus loin" que 3 000 recrutements en 2023, répond le ministre.

--------------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 27 janvier 2023 :