Formations à la transition écologique, gestion de l'eau, difficultés à l'école... Le "8h30 franceinfo" d'Estelle Brachlianoff et Jean-Michel Blanquer

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Véolia et Jean-Michel Blanquer, président de Terra Academia et ancien ministre de l'Éducation nationale, étaient les invités du "8h30 franceinfo", jeudi 4 avril 2024. Ils répondaient aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Mieux former aux métiers de la transition écologique

Jean-Michel Blanquer et Estelle Barchlianoff ont lancé ensemble Terra Academia, une école pour former aux métiers de la transition écologique. "Vous avez 400 000 emplois qui vont être créés en lien avec la transformation écologique", appuie l'ancien ministre de l'Éducation nationale. "Il faut être à ce rendez-vous, cela suppose une mobilisation de toute la société", et notamment les entreprises selon lui.

"Il n'y aura pas de transformation écologique sans des gens formés, partout en France et à tous les niveaux, pour la mettre en œuvre", ajoute Estelle Brachlianoff.

Polluants éternels, "on a la capacité de les filtrer"

Alors que les députés débattent ce jeudi 4 avril 2024 d'une proposition de loi pour interdire les PFAS, aussi appelés polluants éternels, présents dans de nombreux produits du quotidien, la directrice générale de Véolia assure que "Véolia a la capacité de filtrer ces polluants". "Le mot éternel, c'est parce qu'ils ne se détruisent pas tout seuls si on attend sans rien faire", rappelle-t-elle.

Sur la qualité de l'eau du robinet, Estelle Brachlianoff insiste sur le fait que "l'eau du robinet est un des produits les plus surveillés de France, donc surveillé par les autorités sanitaires, par les acteurs publics ou privés".

Niveau, laïcité, manque de moyens... les difficultés de l'école vue par un ancien ministre

Interrogé sur le choc des savoirs lancés par Gabriel Attal et les groupes de niveaux, l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, estime qu'il est "normal que cette génération ait une pédagogie de plus en plus personnalisée. Autrement dit, qu'on sache différencier en fonction du niveau, notamment dans les savoirs fondamentaux que sont le français et les mathématiques."

Sur la question de la laïcité et de la protection des établissements, il juge qu'il "est important que les établissements ne se sentent pas seuls" face à ces questions.

