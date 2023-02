Filtre anti-arnaques, intelligence artificielle, désinformation sur internet... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Jean-Noël Barrot

Le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 20 février 2023.

Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, était l'invité du 8h30 franceinfo, lundi 20 février 2023. Filtre anti-arnaques, intelligence artificielle, désinformation sur internet... Il répondait aux questions de Neila Latrous et Lorrain Sénéchal.

Filtre anti-arnaques : une première version pour la Coupe du monde de rugby

"Je travaille actuellement au développement d'un filtre anti-arnaques qui préviendra l'internaute lorsqu'il s'apprête à se diriger vers un site qui a été identifié comme un site à arnaques", a expliqué Jean-Noël Barrot. Ce dispositif est un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. "Il faut faire cesser cette angoisse qui saisit nos concitoyens dans l'espace numérique", d'où "ce filtre anti-arnaques" pour "garantir à tous les Français la cybersécurité", a-t-il expliqué. Cette première version sera testée en septembre, lors "de la Coupe du monde de rugby" et "enrichie" et "généralisée" pour les JO 2024, a-t-il souligné. Ce filtre anti-arnaque alertera "préventivement l'internaute lorsqu'il s'apprête à se diriger vers un site qui a été identifié comme un site à arnaques", a-t-il expliqué. "Nous assistons à une très forte progression de l'insécurité numérique. C'est tout simplement insupportable. Il faut faire cesser cette angoisse qui saisit nos concitoyens dans l'espace numérique, de faire de l'espace numérique un espace de confiance."

Intelligence artificielle : "Maîtriser ces technologies plutôt que les subir"

"Nous voulons maîtriser ces technologies plutôt que de les subir", explique Jean-Noël Barrot. "L'intelligence artificielle sauve des vies. Sans l'intelligence artificielle, nous n'aurions pas pu découvrir le vaccin contre le Covid-19 aussi rapidement", rappelle le ministre délégué. Mais il admet qu'"il y a des risques de discriminations, de manipulation, de déshumanisation, des questions éthiques et démocratiques. Il nous faut agir".

Selon lui, ChatGPT est "un outil fascinant, mais à ce stade, ce n'est qu'un perroquet approximatif qui restitue parfois un peu maladroitement, les sommes astronomiques d'informations qu'il a compilées sur Internet". Le ministre appelle le monde de l'éducation à "faire rentrer progressivement ces outils" dans leurs méthodes d'apprentissage. Selon lui, il faudra "ajuster très certainement certaines modalités d'examen pour éviter que la triche ne soit trop facile", mais "l'important, c'est vraiment que nous nous approprions ces outils, que nous en tirions le meilleur profit".

French Tech : "400 000 experts du numérique en plus à l'horizon 2030"

"Nous voulons, avec le président de la République, former 400 000 experts du numérique en plus à l'horizon 2030 pour faire en sorte que la France tienne son rang" et que les entreprises du numérique "puissent recruter dans les meilleures conditions", détaille Jean-Noël Barrot. En 2019, le gouvernement avait lancé le French Tech 120 et le NEXT40, deux dispositifs visant à valoriser les start-up de la French Tech. Le palmarès 2023 des start-up françaises les plus dynamiques sera révélé lundi 20 février au soir. "Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France est devenue l'écosystème d'innovation en Europe le plus attractif et le plus dynamique", affirme Jean-Noël Barrot. Les start-up en France représentent "500 000 emplois", selon le ministre et "elles contribuent parfois à revitaliser, à régénérer, à réindustrialiser", les territoires.

Pornographie et mineurs : "C'est un scandale qui me révolte"

"2 millions d'enfants sont exposés chaque mois aux contenus pornographiques" sur Internet, "c'est un scandale qui me révolte et qui m'écœure", déclare le ministre délégué. Alors que le gouvernement a généralisé à partir de l'année prochaine le contrôle parental par défaut sur tous les appareils vendus en France "du smartphone à la console, des jeux vidéo en passant par la tablette", Jean-Noël Barrot souhaite faire "enfin respecter la loi sur Internet parce qu'il n'est pas acceptable que subsistent sur Internet des zones de non-droit, dit-il, surtout quand il s'agit de nos enfants".

Story Killers : "La désinformation, l'une des menaces les plus lourdes" pour "nos démocraties"

"La désinformation, c'est l'une des menaces les plus lourdes qui pèsent sur nos démocraties", estime Jean-Noël Barrot, alors que l'enquête Story Killers, menée par le consortium Forbidden Stories qui regroupe 29 médias dans le monde, dont la cellule d’investigation de Radio France, révèle les pratiques de sociétés spécialisées dans la manipulation de l’opinion. Emmanuel Macron a souhaité la création de Viginum, une structure d'état, chargée de lutter contre l'ingérence étrangère dans les élections françaises. Viginum "a fait échec à cinq tentatives d'ingérence étrangère par la désinformation sur les réseaux sociaux pendant les élections 2022", rappelle le ministre délégué chargé de la Transition numérique.

