Européennes : Daniel Cohn-Bendit n'est "pas tenté", mais il "participera" à la campagne

L'ex-député européen écologiste Daniel Cohn-Bendit, invité lundi 1er octobre de franceinfo. (RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L'ex-député européen écologiste Daniel Cohn-Bendit, invité lundi 1er octobre de franceinfo, affirme ne pas vouloir se présenter aux prochaines élections européennes. "Je ne suis pas tenté. Ce n'est pas dans mon plan de vie", a-t-il déclaré.

"J'aurai 74 ans quand il y aura ces élections. Plus cinq ans, ça ferait 79 ans (...) C'est intellectuellement un défi et physiquement éprouvant", a-t-il expliqué. Daniel Cohn-Bendit participera toutefois à la campagne. "Je vais effectivement aider La République en marche pendant la campagne électorale, en participant à des meetings, des discussions", a-t-il déclaré. Avec une chose : je ne dirai jamais de mal de Yannick Jadot et de la liste Europe-écologie; Ils ont tout à fait une justification de candidature (...) mais dans la situation actuelle en Europe, il faut une nouvelle force plus centrale sociale et écologique." Selon l'ex-eurodéputé, le "danger", pour l'Europe vient "des forces d'extrême droite", qui veulent "une addition de souverainetés nationales".

"Un pavillon français pour l'Aquarius"

Daniel Cohn-Bendit a jugé que la France devrait, dans certaines "situations exceptionnelles", accepter d'accueillir le bateau humanitaire l'Aquarius. Même si Emmanuel Macron "a raison de dire que c'est le port le plus près qui doit accueillir", pour compléter "la solution européenne", "un centre de premier accueil en France", serait nécessaire, dit-il.

Daniel Cohn-Bendit précise avoir signé une pétition diffusée vendredi 28 septembre par le journal Le Monde, appelant la France à accorder son pavillon au navire humanitaire. "Ce serait un geste fort, a-t-il lancé. Je sais que le président de la République est réticent, je sais que la majorité des Français sont réticents, mais c'est dans la tradition française, et c'est pour ça que cette pétition, qui a été lancée par Juliette Méadel et signée par pas mal de gens, est juste. Il faudrait donner le pavillon français à l'Aquarius."