Espionnage de la NSA, pass sanitaire, déclarations de Guillaume Peltier... Le "8h30 franceinfo" de Clément Beaune

Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 31 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 31 mai 2021. Espionnage de la NSA, pass sanitaire, déclarations de Guillaume Peltier... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Espionnage par la NSA : "Ces faits potentiels sont graves"

Une enquête signée d'un consortium de grands médias européens a révélé dimanche 30 mai que l'agence de renseignement des États-Unis (National Security Agency, NSA) a espionné plusieurs personnalités européennes entre 2012 et 2014, avec l'aide des services de renseignement danois. "Entre alliés il doit y avoir, même si on n'est pas dans un monde de Bisounours, une confiance, une coopération minimales, donc ces faits potentiels sont graves", réagit Clément Beaune.

Si c'est avéré, "il va y avoir un certain nombre de protestations diplomatiques, mais je crois que pour nos alliés et amis américains, si on se comporte comme ça, on ne peut pas attendre qu'il y ait une bonne coopération entre les services. On a besoin de ces coopérations, donc de travailler ensemble plutôt que de s'espionner mutuellement", ajoute le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.



Voyager en Europe cet été sera "facilité par le pass sanitaire"

Voyager en Europe cet été, "ce sera permis" et "facilité par le pass sanitaire", assure Clément Beaune. Les enfants devront fournir un test PCR ou antigénique. Le pass sanitaire à utiliser pour les déplacements à l'étranger sera identique à celui exigé à l'entrée de grands événements en France. "Le même code qui permettra dans toute l'Europe, à partir du 1er juillet, de circuler. Il montrera que vous avez soit un test négatif, soit la vaccination complète, soit que vous avez eu le Covid et que vous êtes encore protégé", explique le secrétaire d'État aux Affaires européennes.

Ce pass sanitaire européen prendra en compte "les vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments", c’est-à-dire les quatre vaccins autorisés aujourd'hui en France. Les vaccins russes ou chinois ne seront pas suffisants, mais "le touriste pourra toujours faire un test". Les tests PCR ou antigéniques seront gratuits pour les touristes en France, confirme également Clément Beaune.



Guillaume Peltier "rampe vers l'extrême droite"

"C'était quand même le festival des conneries : entre sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, contourner le Conseil constitutionnel, la justice sans appel, travailler avec M. [Robert] Ménard, donc avec l'extrême droite", énumère Clément Beaune, interrogé sur les propos tenus par le vice-président des Républicains, sur RTL, dimanche 30 mai.

Pour le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, "c'est le témoignage d'une perte de boussole totale" pour le parti LR. "Quand on n'a plus de colonne vertébrale, on rampe vers l'extrême droite. Monsieur Peltier rampe vers l'extrême droite", ajoute Clément Beaune.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 31 mai 2021 :