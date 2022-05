Escalade des tensions en Ukraine, avenir des Républicains et fin du masque dans les transports.... Le "8h30 franceinfo" de Philippe Juvin

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

8h30 franceinfo Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Philippe Juvin, maire Les Républicains de La Garenne-Colombes, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris était l'invité du 8h30 franceinfo du dimanche 15 mai. L'ancien candidat au Congrès LR en décembre 2021 répondait aux questions d'Ersin Leibowitch et Jean-Jérôme Bertolus.

"Les candidats ne se pressent pas pour prendre des fonctions à Matignon"

"C'est difficile aujourd'hui de faire de la politique", juge le maire Les Républicains de La Garenne-Colombes Philippe Juvin, alors qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé son nouveau Premier ministre. "Les candidats ne se pressent pas pour prendre des fonctions à Matignon. Il faut que ça fasse réfléchir la classe politique et les citoyens sur la brutalité de la politique", ajoute l'ancien candidat à la primaire LR pour la présidentielle.

Pour lui, ce remaniement qui tarde, "c'est un peu curieux" et "ça peut être aussi de la tactique de la part du président". Mais alors, y a-t-il urgence à remplacer Jean Castex à Matignon ? Philippe Juvin prend l'exemple de la Belgique qui est restée sans gouvernement pendant "plus d'un an, mais c'était une crise énorme".

Pour lui toutefois, "l'important ce n'est pas tant qu'il y ait un nouveau Premier ministre ou qu'on garde l'ancien, c'est que le Premier ministre en place joue son rôle, c'est que la France soit gouvernée".

Une femme à Matignon ?

Quant à savoir si le fait d'avoir une femme à la tête du gouvernement est incontournable : "non, bien entendu", répond Philippe Juvin mais "c'est vrai que la France est un de ces grands pays qui n'a pas fait beaucoup de place aux femmes" et, conclut-il, "ce serait un beau symbole".

