Remaniement : "Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique", dénonce l'ex-Première ministre Edith Cresson

Une femme sera-t-elle nommée à Matignon ? Edith Cresson, la seule à avoir occupé le poste de Premier ministre (entre mai 1991 et avril 1992), lui souhaite "beaucoup de courage" et fustige le "machisme de la classe politique" française dans un entretien publié dimanche 15 mai dans le Journal du dimanche (article réservé aux abonnés).

Selon l'ancienne cheffe du gouvernement, "ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. Ce sont les mêmes attaques qu'aujourd'hui. On me prêtait des propos que je n'avais jamais tenus, on me lançait des critiques permanentes, on faisait des commentaires sur ma tenue vestimentaire", raconte l'ancienne dirigeante socialiste.

"On a même écrit un jour que mes bas étaient filés alors que j'ai une cicatrice sur la jambe due à un accident ! Edith Cresson, ancien Première ministre, au JDD.

"Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question" se pose de nommer une femme à Matignon est "à mes yeux scandaleux", relève l'ex-Première ministre, restée moins de 11 mois à ce poste, durant le second septennat de François Mitterrand.