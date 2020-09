Covid et rentrée scolaire, port du masque en entreprise, appel d'Estrosi en faveur de Macron... Le "8h30 franceinfo" de Gabriel Attal

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 1er septembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 1er septembre 2020. Congé parental en cas de fermeture de classe, port du masque en entreprise, appel d'Estrosi en faveur de Macron... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et de Salhia Brakhlia.

"Le congé parental sera possible" en cas de fermeture de classe

Alors que 12,4 millions d'élèves font leur rentrée mardi 1er septembre, "le congé parental sera possible pour les parents" si une école ou une classe ferme en raison d'une contamination de coronavirus assure Gabriel Attal. "On a mis en place un protocole sanitaire, des mesures pour garantir que les risques de contamination sont réduits au maximum dans le cadre de l'école", assure le porte-parole du gouvernement.



"Si un cas est détecté dans une école, détaille-t-il, on isole l'élève concerné, on s'assure qu'il ait bien son masque sur lui, qu'il n'est pas en contact avec d'autres élèves, on demande un avis médical, on fait un test si on considère qu'il y a une suspicion. Ensuite, on invite les élèves, les enseignants qui ont pu croiser cet élève à s'isoler."



"Il y aura des contrôles" du port du masque en entreprise

"Il y aura des contrôles" du respect de l'obligation du port du masque dans les espaces partagés des entreprises en vigueur depuis le 1er septembre avertit Gabriel Attal, mais "évidemment ils ne vont pas commencer tout de suite", alors que les conditions de cette obligation n'ont été dévoilées que la veille de son entrée en vigueur.

Il sera possible de ne pas porter le masque, "si vous êtes seul dans un bureau, si vous travaillez dans des ateliers de production où le masque vient rajouter de la pénibilité. Ensuite, il y a des adaptations possibles en fonction de la circulation du virus dans votre département", ajoute le porte-parole du gouvernement.

"Satisfait" de l'appel d'Estrosi en faveur de Macron

Christian Estrosi, maire LR de Nice, a appelé la droite à passer "un accord avec Emmanuel Macron" en vue de l'élection présidentielle de 2022, dans Le Figaro. "Je suis toujours satisfait quand des personnalités qui ne font pas partie de la majorité apportent leur soutien au président de la République", réagit Gabriel Attal.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mardi 1er septembre 2020 :