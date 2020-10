Coût des mesures contre le Covid-19, violences verbales sur les réseaux sociaux... Le "8h30 franceinfo" de Rachida Dati

Rachida Dati, ancienne Garde des sceaux, maire LR du 7e arrondissement de Paris, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 23 octobre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice, maire LR du 7e arrondissement de Paris, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 23 octobre 2020. Coût des mesures contre le Covid-19, violences verbales sur les réseaux sociaux... Elle répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

Covid-19 : "L'argent magique, ça n'existe pas"

Les mesures de couvre-feu pour tenter d'endiguer la deuxième vague épidémique de Covid-19 auront un coût d'un peu plus de deux milliards d'euros pour les finances publiques, a annoncé vendredi 23 ocotbre le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Rachida Dati fustige la stratégie du gouvernement contre l'épidémie, qui serait selon elle beaucoup trop coûteuse pour l'État à cause de l'impréparation du gouvernement. "L'argent magique, ça n'existe pas !", moque-t-elle.

"Aujourd'hui, on est dans l'improvisation la plus totale", a dénoncé l'ex-ministre. "Et finalement, les décisions qui sont prises, c'est 'ouverture, fermeture et carnet de chèques'", déplore-t-elle. "Vous avez vu le montant des dettes ?", interroge l'élue parisienne. "À un moment donné, ça veut dire quoi ? On attend l'élection présidentielle pour présenter la facture après ? C'est irresponsable."

Assassinat de Samuel Paty : "les violences verbales sur les réseaux sociaux" responsables

Interrogée sur les tensions actuelles après l'assassinat d'un professeur d'histoire- géographie dans les Yvelines, Rachida Dati reprend les propos de Renaud Muselier qui déclare craindre une "guerre civile". "La guerre civile, elle existe déjà à bas bruit ou de manière bruyante. Regardez les réseaux sociaux. Entre les appels à la haine et les appels à la vengeance, on n'en est pas loin", dénonce-t-elle. "Les violences verbales sur les réseaux sociaux, ça a conduit à la décapitation de monsieur Samuel Paty", ajoute la maire du VIIe arrondissement de Paris.

