Convention sur le climat, soutien à la SNCF, plan vélo... le "8h30 franceinfo" d'Élisabeth Borne

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 19 juin 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 19 juin 2020. Convention sur le climat, soutien à la SNCF, plan vélo... Elle répond aux questions de Marc Fauvelle et Renaud Dély.

Un référendum sur des enjeux écologiques "est envisageable"

Les 150 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le climat votent jusqu'à dimanche pour adopter les propositions qu'ils souhaitent soumettre au gouvernement. "Un référendum est envisageable si les citoyens le demandent", déclare Élisabeth Borne.

"À titre personnel, je pense que ce serait bien qu'on ait un référendum sur des enjeux écologiques", ajoute la ministre de la Transition écologique et solidaire. "Ce n'est pas le référendum comme on l'a conçu dans la Ve République sur des sujets un peu institutionnels. Ce sont des sujets qui concernent le quotidien des Français", souligne-t-elle.

Un plan pour soutenir la SNCF "le moment venu"

"La SNCF a subi de grosses difficultés financières du fait de la crise, son trafic est tombé très bas, donc bien évidemment on va aussi aider la SNCF à surmonter cette crise", affirme Élisabeth Borne, alors que l'État a accordé un soutien financier de sept milliards d'euros à Air France.

"Il y aura bien un soutien à la SNCF. On veut que la SNCF continue à pouvoir proposer des offres de train à des prix abordables par tous", ajoute-elle. La hausse du prix des billets ne serait "évidemment pas la bonne réponse", estime la ministre chargée des transports.

"Plus de 200 000 vélos réparés" depuis le déconfinement

Le forfait de 50 euros pour faire réparer sa bicyclette proposé par le gouvernement lors du déconfinement connaît un "succès incroyable" assure Élisabeth Borne, qui annonce que "On doit être à plus de 200 000 vélos réparés" depuis "un mois et demi".

"Au départ, on était partis de l'idée d'accompagner 300 000 réparations. Ça marche tellement bien que j'ai triplé le plan et qu'on vise un million de vélos réparés d'ici la fin de l'année. C'est valable jusqu'à la fin de l'année", ajoute-t-elle.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 19 juin 2020 :