Composition du gouvernement, possible censure, avenir de la réforme des retraites... Le "8h30 franceinfo" d'Aurélien Rousseau

Le député NFP-Place publique des Yvelines et ancien ministre de la Santé était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 22 septembre 2024.

Aurélien Rousseau, député NFP-Place publique des Yvelines et ancien ministre de la Santé, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 22 septembre 2024. Nouveau gouvernement, avenir de la réforme des retraites... Il répondait aux questions de Bérengère Bonte et Hadrien Bect.

Un nouveau gouvernement "de droite qui ne fait plus semblant d'être ambidextre"



"On va voir là ce que c'est que la vraie droite", estime Aurélien Rousseau au lendemain de la nomination du gouvernement de Michel Barnier. "On a comme ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui est un homme qui dit qu'il y a des Français de souche et des Français de papiers", donne-t-il comme exemple de ce qu'il voit comme "un gouvernement de droite qui ne fait plus semblant d'être ambidextre".

La présence de l'ancien député socialiste Didier Migaud, au poste de garde des Sceaux, "ne trompe personne", estime Aurélien Rousseau qui note qu'il "était au PS il y a 14 ans". "J'espère qu'il tentera d'infléchir mais, dans les faits, ça n'infléchira pas la politique et l'orientation choisies par ce gouvernement", poursuit Aurélien Rousseau.

"Il va falloir censurer ce gouvernement le plus vite possible"

Le député NFP des Yvelines appelle à "censurer ce gouvernement le plus vite possible" et ajoute que la gauche doit se tenir "prête à gouverner".

"Il y a quelque chose qui a foiré et nous sommes en partie responsables", assume Aurélien Rousseau tout en pointant du doigt la responsabilité du chef de l'Etat qui n'a eu "aucune tentative de nouer une discussion" avec le bloc de gauche. Pour Aurélien Rousseau, Emmanuel Macron "a fait un choix politique, celui de la continuité, avec un remaniement et un petit coup de barre à droite en plus".

Retraites : "il faut une réforme"

Élu du NFP, qui a fait campagne pour l'abrogation de la réforme des retraites aux élections législatives, Aurélien Rousseau a participé à négocier le texte en tant que conseiller à Matignon. "Je suis un homme de gauche", assure-t-il. "Je suis convaincu qu'il faut une réforme", ajoute Aurélien Rousseau, tout en regrettant de ne pas avoir "réussi à trouver un accord avec les partenaires sociaux".