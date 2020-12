Campagne de vaccination, mutation du Covid-19, professeur Perronne démis de ses fonctions... Le "8h30 franceinfo" de Martin Hirsch

Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 28 décembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 28 décembre 2020. Lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, mutation du virus, professeur Perronne démis de ses fonctions... Il répond aux questions de Nicolas Teillard et Cyril Graziani.

Covid-19 : "Se vacciner ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement"

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté dimanche 27 décembre à Dijon (Côte d'Or) et Sevran (Seine-Saint-Denis) dans un climat général de défiance. "Se vacciner, ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement. Ce n'est pas un référendum pour ou contre l'industrie pharmaceutique. C'est une sorte de référendum pour ou contre le virus. Ce n'est pas un acte politique", plaide Martin Hirsch.

Le directeur général de l'AP-HP souhaite qu'on "aille le plus rapidement possible pour pouvoir effectivement reprendre une vie qui ne soit pas simplement dictée par les contraintes virales". Martin Hirsch est confiant, même si les réticences envers le vaccin sont fortes : "Je suis sûr que les avantages collectifs et individuels du vaccin vont faire leur œuvre de convictions et qu'on sera vacciné", dit-il.

Variante du Covid-19 : "Improbable" qu'il n'y ait pas de cas en Île-de-France

Un premier patient positif à la variante du Covid-19 découverte en Angleterre a été détecté à Tours. Pour l'instant, pas de cas officiel en Île-de-France, selon Martin Hirsch : "Je n'en ai pas connaissance dans nos laboratoires où on séquence maintenant tous les virus."

Toutefois, "ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en Île-de-France. À mon avis, il me paraît improbable qu'il n'en y ait pas quelques-uns et je pense qu'on les détectera dans les jours qui viennent", estime le directeur général de l'AP-HP.

"Exercer" à l'AP-HP "n'est pas compatible avec essayer de manipuler la population"

Martin Hirsch a mis fin le 17 décembre aux fonctions de Christian Perronne, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches pour sa participation au documentaire complotiste Hold-Up sur l'épidémie de Covid-19. "Exercer des responsabilités médicales d'enseignement dans un établissement, cela n'est pas compatible avec essayer de manipuler la population", justifie le directeur général de l'AP-HP.

"Ce monsieur a la liberté d'expression. Il peut être invité où il veut, mais il ne va pas l'être comme chef de service à l"AP-HP", ajoute Martin Hirsch.

