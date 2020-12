VIDEO. Covid-19 : se faire vacciner, "ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement", affirme Martin Hirsch

"Se vacciner, ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement, c'est pour ou contre le virus", a plaidé lundi 28 décembre sur franceinfo Martin Hirsch, le directeur général de de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté dimanche à Dijon (Côte d'Or) et Sevran en région parisienne dans un climat général de défiance.

"Se vacciner, ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement. Ce n'est pas un référendum pour ou contre l'industrie pharmaceutique. C'est une sorte de référendum pour ou contre le virus. Ce n'est pas un acte politique", a-t-il affirmé. Il souhaite qu'on "aille le plus rapidement possible pour pouvoir effectivement reprendre une vie qui ne soit pas simplement dictée par les contraintes virales."

Le directeur général de de l'AP-HP est confiant même si les réticences des anti-vaccins sont fortes : "Je suis sûr que les avantages collectifs et individuels du vaccin font faire leur oeuvre de convictions et qu'on sera vacciné", a-t-il dit.

"Des doses d'espoir dans les hôpitaux"

Martin Hirsch s'est félicité que ce ne soit pas les politiques qui se trouvaient auprès de Mauricette, première femme de 78 ans à se faire vacciner dimanche, mais du personnel soignant, "un moment avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir", se réjouit-il. "On avait tous l'impression qu'il y avait effectivement des doses d'espoir qui rentraient dans ces hôpitaux et qui rentraient auprès de ces malades", a-t-il ajouté.

En France, les personnes âgées et vulnérables, notamment dans les Ehpad, vont être vaccinées en priorité. Il souhaite que "cela aille le plus vite possible, mais en faisant en sorte que les doses de vaccins qui vont être de plus en plus disponibles avec les semaines qui viennent, soient en priorité vers celles et ceux qui sont les plus vulnérables", a-t-il dit.