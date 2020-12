VIDEO. AP-HP : Christian Perronne a tenu des propos "incompatibles avec l'exercice de responsabilités", justifie Martin Hirsch

"Exercer des responsabilités médicales d'enseignement dans un établissement, cela n'est pas compatible avec essayer de manipuler la population", a déclaré lundi 28 décembre sur franceinfo Martin Hirsch, directeur général de de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), au sujet de Christian Perronne, démis de ses fonctions de chef de service à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Martin Hirsch a mis fin jeudi 24 décembre aux fonctions de Christian Perronne, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches après avoir participé au documentaire complotiste Hold-Up sur l'épidémie de Covid-19. "Christian Perronne a manipulé [l'opinion] en expliquant que si on avait donné de l'hydroxychloroquine, on aurait sauvé 25 000 malades par rapport aux 30 000 morts, a-t-il déclaré. Toute une série de choses qui étaient incompatibles avec l'exercice de responsabilités."

Ça rappelle à tout le monde qu'effectivement, exercer des responsabilités médicales d'enseignement dans un établissement, cela n'est pas compatible avec essayer de manipuler la population. Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP à franceinfo

Une décision que Martin Hirsch "assume". Il souhaite envoyer un message à tous ceux qui relayent les propos de Christian Perronne. "Quand je dis manipuler la population, j'ai la preuve : il a donné des consignes aux gens de nous envoyer des mails où ils donnaient un par un les différents arguments, affirme le directeur général de l'AP-HP. Je reçois tous les jours ces mails avec des variations sur le même thème. C'est une entreprise de manipulation de la crédulité. Je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui m'envoient ces messages, je ne vais pas leur répondre individuellement : ne soyez pas crédules."

"Ce monsieur a la liberté d'expression. Il peut être invité où il veut, mais il ne va pas l'être comme chef de service à l'AP-HP", a-t-il ajouté.