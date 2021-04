Calendrier du déconfinement, suspension des allocations familiales… Le "8h30 franceinfo" de Gabriel Attal

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 16 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 16 avril 2021. Calendrier du déconfinement, suspension des allocations familiales… Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Déconfinement : le calendrier évoqué par Emmanuel Macron confirmé avec prudence

"À ce stade il n'y a pas de nouveau calendrier prévu" pour la fin du semi-confinement annoncé le 31 mars pour au moins quatre semaines par le président de la République, déclare Gabriel Attal. "Des échéances ont été annoncées pour la réouverture le 26 avril des écoles primaires, maternelles, et des crèches et le 3 mai pour les collèges et les lycées et ces échéances sont évidemment maintenues", a-t-il assuré.

Pour la sortie du couvre-feu, "il n'y a pas de date annoncée. Évidemment, dès lors qu'on pourra assouplir on le fera, mais il faut rester prudent aujourd'hui. Le virus continue de circuler activement dans notre pays. Il y a des raisons d'espérer mais il faut continuer de se mobiliser", déclare le porte-parole du gouvernement.

Suspension des allocations familiales : ne pas "ajouter de la misère à la misère"

Le Sénat a adopté mercredi 7 avril un amendement du groupe Les Républicains qui permet la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’un élève qui persisterait à ne pas se rendre à l’école, malgré les avertissements. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ne s'est pas opposé à cette disposition. "Ce n'est pas la position du gouvernement", assure pourtant Gabriel Attal.

"Quand vous avez une mère célibataire qui se lève à 5h du matin pour aller travailler, faire des ménages, qui a deux fils dont un part en vrille et ne va plus à l'école, vous pouvez vous faire plaisir en lui supprimant les allocations familiales mais je ne suis pas sûr que ça règle le problème d'ajouter de la misère à la misère. Cette solution-là n'est pas soutenue par le gouvernement", poursuit-il.

