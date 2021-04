Suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire : Gabriel Attal refuse "d'ajouter de la misère à la misère"

Le Sénat a voté mercredi 7 avril un amendement du groupe LR du projet de loi "Séparatismes" qui permet la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’un élève qui persisterait à ne pas se rendre à l’école, malgré les avertissements. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, ne s'est pas opposé à cette disposition. "Ce n'est pas la position du gouvernement", a assuré vendredi sur franceinfo Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

"Je ne suis pas sûr que ça règle le problème"

Derrière ce problème d'absentéisme, "il y a un enjeu de responsabilisation des familles, évidemment", a-t-il expliqué. Conseiller municipal de Vanves, Gabriel Attal dit ne pas croire "à cette piste-là" : "Quand on est élu local, on peut être confronté à des situations très concrètes.Quand vous avez une mère célibataire qui se lève à 5h du matin pour aller travailler, faire des ménages, qui a deux fils dont un part en vrille et ne va plus à l'école, vous pouvez vous faire plaisir en lui supprimant les allocations familiales mais je ne suis pas sûr que ça règle le problème d'ajouter de la misère à la misère. Cette solution-là n'est pas soutenue par le gouvernement", a-t-il conclu.