Covid-19 : Gabriel Attal confirme avec prudence le calendrier évoqué par E. Macron pour le déconfinement

"À ce stade, il n'y a pas de nouveaux calendriers prévus" pour les mesures anti Covid-19 en France, a déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement vendredi 16 avril sur franceinfo. Le confinement annoncé le 31 mars par Emmanuel Macron pour au moins quatre semaines, sera, en principe, levé le 3 mai, comme prévu.

"Des échéances ont été annoncées pour la réouverture le 26 avril des écoles primaires, maternelles, et des crèches et le 3 mai pour les collèges et les lycées et ces échéances sont évidemment maintenues".