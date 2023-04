Autoroute A69 Toulouse-Castres, sécheresse, futures élections européennes… Ce qu'il faut retenir de l'interview de Julien Bayou

Julien Bayou, député Europe Écologie-Les Verts (EELV) de Paris, était l'invité du "8h30 franceinfo", samedi 22 avril 2023. Projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, sécheresse, futures élections européennes en 2024… Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Hadrien Bect.

Autoroute A69 Toulouse-Castres : "un projet anachronique" qui doit être "abandonné"

Le député EELV pointe un "projet anachronique" au sujet du projet contesté d'autoroute A69, qui doit relier Toulouse à Castres (Tarn) en 2025. Alors que les opposants au projet appellent à manifester samedi sur le futur tracé, Julien Bayou plaide pour une "mobilisation pacifique, non-violente et festive". Quelque 2 000 personnes sont attendues pour cette manifestation, organisée à Saïx, sur le parcours de la future autoroute. Le député écologiste propose de renforcer les liaisons ferroviaires Toulouse-Castres. Pour cela, il appelle le ministre des Transports Clément Beaune à "mettre le paquet" sur le train.

Sécheresse : il faut d'abord "changer le ministre de l'Écologie"

Le député EELV estime que le gouvernement n'a "pas de plan" contre la sécheresse. "On nous parle de planification, rien n'a été fait (…). On parle d'économie, d'eau, de sobriété. Il n'y a rien, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de contraintes", déplore l'élu parisien. Pour Julien Bayou, la régulation de l'eau doit se faire par "la règle bleue qui est un principe très simple : ne pas prélever plus d'eau que la nature est capable d'en régénérer." "Il y a des secteurs qui abusent de la consommation d'eau qui doivent être régulés", pointe-t-il, évoquant notamment l'agriculture. "Dans ce pays, il y a des gaspillages d'eau et il y en a qui en manquent terriblement", a-t-il poursuivi. "Vous aurez encore des golfs arrosés en plein d'été", cingle Julien Bayou.

Interrogé sur une éventuelle interdiction de remplir les piscines privées, le député EELV regrette de faire à "nouveau peser sur le particulier la responsabilité [du gouvernement] de n'avoir rien fait".

Élections européennes : "une ligne écologiste, fédéraliste" pour une alliance de gauche

"Oui" pour une alliance de la gauche aux prochaines élections européennes, assure Julien Bayou mais à une condition : que ce soit "une ligne écologiste, fédéraliste" afin de "réorienter l'Europe". "Si d'autres listes, d'autres communistes, insoumis, socialistes veulent venir sur cette ligne, je crois qu'il faut dire 'vous êtes les bienvenus'", assure-t-il.

L'ancien numéro un des Verts semble rejoindre la députée Sandrine Rousseau qui s'est prononcée mercredi sur franceinfo en faveur d'une "liste commune" de la Nupes aux élections européennes de mai 2024. "Je pense qu’il faut que nous présentions nos propres propositions et qu’on voit comment les Insoumis réagissent à notre vision de l’Europe", avait déclaré la députée écologiste.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du samedi 22 avril 2022 :