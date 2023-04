"Je souhaite tout simplement que ce projet soit abandonné", déclare l'élu écologiste.

"Le projet est anachronique", a critiqué samedi 22 avril sur franceinfo le député écologiste de Paris Julien Bayou, au sujet du projet contesté d'autoroute A69, qui doit relier Toulouse à Castres (Tarn) en 2025. Les opposants au projet appellent à manifester samedi sur le futur tracé de cet axe autoroutier.

"J'appelle à une mobilisation pacifique, non violente et festive", affirme l'élu Europe Ecologie-Les Verts (EELV), alors que Gérald Darmanin assurait vendredi sur franceinfo qu'"il n'y aura pas de ZAD" dans le Tarn, des "zones de non-droit", selon le ministre de l'Intérieur. "Il y a une centaine d'individus radicaux que nous attendons dans le Tarn", a ajouté le ministre. Quelque 2 000 personnes sont attendues à cette manifestation organisée à Saïx ce week-end.

"Mettre le paquet sur le train"

"Je souhaite tout simplement que ce projet soit abandonné", a déclaré Julien Bayou car il "va détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, menacer des espèces protégées, des batraciens, des reptiles, des oiseaux". Pour le député de Paris, "on ne peut pas dire toute la journée 'le climat, la biodiversité, c'est important' et continuer ce projet".

Julien Bayou a plaidé pour que le ministre délégué aux Transports Clément Beaune "mette le paquet sur le train entre Toulouse et Castres". Renforcer les liaisons ferroviaires "du quotidien" doit être une priorité du ministre des Transports, selon Julien Bayou qui s'interroge sur un problème d'"accès aux services publics". Cette autoroute vise à aller toujours plus rapidement à Toulouse, souligne l'élu écologiste qui pointe une concentration des services publics toujours plus accrus dans la métropole toulousaine. Julien Bayou milite pour "un accès à la santé à proximité de chez soi". "On est dépendant de ces infrastructures pour aller toujours plus vite dans les grandes villes. Ça veut dire que vous êtes dépendant de la voiture, ça veut dire que quand le carburant augmente, vous êtes pris à la gorge", a-t-il ajouté.