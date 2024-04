Attaque de l'Iran contre Israël : "Israël a les moyens de contrôler une escalade, ce que l'Iran n'a pas", souligne Bertrand Badie, spécialiste du Moyen-Orient

Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po Paris, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 14 avril. Il répondait aux questions de Jules de Kiss et Hadrien Bect.

"Le problème est de savoir jusqu'où l'Iran et Israël entendent aller"

Pour Bertrand Badie, "le jeu aujourd'hui ne consiste pas à calmer l'Iran, le jeu consisterait plutôt à empêcher Israël d'aller jusqu'au bout de ses intentions stratégiques". Si l'Iran s'intègre dans une guerre régionale, elle n'en tirera que des effets négatifs. Côté Israël, c'est différent : on sait depuis longtemps qu'ils cherchent une occasion pour mettre fin au programme nucléaire iranien. La grande question qu'on doit se poser : "Est-ce que c'est le prétexte attendu pour lancer une attaque de plus grande ampleur ? "

L'Iran a plus ou moins dit que l'affaire était réglée alors qu'Israël, au contraire, a déclaré : "Nous saurons répliquer à une attaque contre notre sol". "Israël a les moyens de contrôler une escalade, ce que l'Iran n'a pas", explique Bertrand Badie.

"Le cauchemar diplomatique des Etats-Unis continue"

L'image des États-Unis est également écornée par cette nouvelle séquence, selon Bertrand Badie : "C'est le cauchemar diplomatique des États-Unis qui continue !" Afficher de nouveau un soutien "inébranlable" à Israël "affaiblit ce que les États-Unis ont dit et continuent de dire sur Gaza."

Même si le pays veut essayer de raisonner Israël, Bertrand Badie n'est pas dupe, les rapports de force ont changé depuis la guerre froide : "Aujourd'hui, les Etats-Unis n'ont plus la main et Israël se plait à le montrer, ce n'est pas une dissidence implicite, c'est une dissidence la plus explicite possible !"

Revoir l'émission en intégralité :