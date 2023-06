Affaire Schiappa, avenir de la Nupes, immigration, environnement... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Sandrine Rousseau

La députée EELV-Nupes de Paris était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 16 juin 2023.

Sandrine Rousseau, députée EELV de Paris, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 16 juin 2023. Schiappa, Nupes, immigration, aviation... Elle répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Agathe Lambret.

Fonds Marianne : Marlène Schiappa "doit démissionner"

Marlène Schiappa "doit démissionner", assène Sandrine Rousseau, députée EELV-Nupes de Paris. La secrétaire d'Etat est soupçonnée de favoritisme dans l'attribution des financements du fonds Marianne, créé à la suite de l'assassinat terroriste de Samuel Paty pour lutter contre les séparatismes. Même si Marlène Schiappa n'est pas mise en examen, Sandrine Rousseau estime que la "situation est suffisamment grave" pour qu'il y ait une décision politique. "La politique, c'est une question d'éthique", affirme la députée. Selon elle, "la mémoire de Samuel Paty mérite qu'il y ait un acte politique qui soit posé".

Ligne Lyon-Turin : les élus "ont raison" de participer à la manifestation interdite

"Ils ont raison d'aller sur place", explique Sandrine Rousseau. La députée Europe Écologie - Les Verts (EELV) défend la présence d'élus à une manifestation contre le chantier de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, ce week-end, interdite par la préfecture. Ces élus, dont le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle, et la présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée, Mathilde Panot, vont pouvoir "protéger les manifestants et pacifier les situations sur place", affirme-t-elle.

Nupes : l'acte II de la coalition est "un peu au point mort"

Sandrine Rousseau appelle, depuis plusieurs mois, à un "acte II de la Nupes". Elle reconnait, ce vendredi, qu'il est "un peu au point mort". "Je le regrette", poursuit l'élue écologiste. Elle souhaite construire "l'espoir pour un peuple de gauche et de l'écologie" et réussir à les convaincre que la gauche est "en capacité de prendre le pouvoir" et "de changer leur vie". "Aujourd'hui, la Nupes ne me semble pas être en mesure de porter cela", admet Sandrine Rousseau qui pense que le programme de la Nupes pourrait bénéficier de "la confrontation à des intellectuels, à des syndicalistes". "Jean-Luc Mélenchon fait une espèce de fixation sur le fait qu'il faille faire revenir Adrien Quatennens, je pense que c'est une erreur", tacle la députée. Elle veut que la Nupes renoue avec "un esprit de défense des droits sociaux et de défense des femmes."

Immigration : Marine Le Pen "accepte que les gens meurent en Méditerranée et qu'ils ne soient pas sauvés"

"Quand Marine Le Pen dit que les ONG sont le problème, elle accepte que les gens meurent en Méditerranée et qu'ils ne soient pas sauvés", accuse la députée Europe Écologie - Les Verts (EELV) Sandrine Rousseau. "C'est scandaleux, les ONG sont là pour sauver des vies, pour permettre à des personnes de ne pas se noyer", affirme-t-elle. La veille, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée s'en est en effet prise à ces organisations. "Je voudrais qu'on retrouve un petit peu d'humanisme dans cette affaire", explique l'élue parisienne.

Aviation décarbonée : l'avion zéro émission "n'existe pas"

Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire des annonces sur la décarbonnation de l'aviation, notamment une enveloppe de 300 millions d'euros par an, Sandrine Rousseau assure que "ça n'existe pas, l'avion zéro émission". "Il faudrait que pour tout euro public que l'on dépense dans toutes les politiques publiques, on regarde l'impact en matière d'amélioration de la diminution des émissions de gaz à effet de serre", martèle la députée écologiste. D'après elle, "la France doit être exemplaire, elle doit montrer le chemin et elle doit faire des efforts qui sont énormes, conséquents". Interrogée sur les vols domestiques, Sandrine Rousseau estime qu'il faut totalement les arrêter parce que "des alternatives en train existent".

------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 16 juin 2023 :