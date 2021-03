"S’il faut faire un confinement en Île-de-France, il faut le faire le week-end", selon le député de Paris Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel, député de Paris. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

"Je pense que s'il faut faire un confinement, il faut le faire week-end, car il faut garder l'ouverture des écoles et une vie économique aussi pour trouver l'équilibre", a estimé mercredi 17 mars sur franceinfo le député parisien de la majorité Pierre-Yves Bournazel (Agir Ensemble). Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que des mesures allaient être annoncées jeudi pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, pour freiner l'épidémie de Covid-19.

"C'est une décision qui est forcément difficile à prendre", a estimé Pierre-Yves Bournazel. "Malheureusement, ça peut être une solution, parce que le taux d'incidence est en augmentation de 20% ces derniers jours en Île-de-France."



"On sait que cela crée des inconvénients, mais la force d'un homme d'État ou d'une femme d'État, c'est de prendre des décisions dans l'intérêt général", a défendu le député parisien. "Cette crise est extrêmement compliquée à gérer", a-t-il ajouté, "et s'il doit y avoir un confinement parce qu'on n'aura pas d'autres choix, parce qu'on a épuisé tous les recours possibles, il faut le faire. En tout cas, toutes les mesures vont dans le sens de l'intérêt général. Et s'il y avait une recette miracle, on l'aurait déjà appliquée", a conclu Pierre-Yves Bournazel.