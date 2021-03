Covid-19 : "Des mesures supplémentaires" seront appliquées en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France "à partir de ce week-end", annonce Gabriel Attal

Le porte-parole du gouvernement a confirmé, mercredi, que des mesures plus contraignantes pouvant aller "jusqu'au confinement" vont être annoncées jeudi dans les territoires les plus touchés par l'épidémie. L'Ile-de-France, les Hauts-de-France et les départements contigus à ces régions sont concernés.