Pass sanitaire : l'expérimentation va se généraliser, notamment "à destination de l'Outre-mer", annonce Cédric O

Le pass sanitaire, expérimenté sur certains vols à destination de la Corse depuis le 20 avril, sera "généralisé" à tous les vols "de et à partir de la Corse" à partir de ce mercredi 28 avril, puis pour les "vols à destination de l'Outre-mer à partir de la semaine prochaine", annonce sur franceinfo Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des communications électroniques.

Pour les voyages dans l'Union européenne, Cédric O rappelle qu'à partir de cet été, il faudra avoir "un test certifié par l'Etat français pour pouvoir voyager et prendre l'avion", précisant que "chaque pays conservera son application", via laquelle les usagers pourront donc présenter le QR code correspondant à leur résultat de test PCR ou antigénique. "Ce n'est pas possible de falsifier les QR codes", affirme par ailleurs le secrétaire d’Etat.

Comme cela avait déjà été précisé par le gouvernement, le pass sanitaire n'est "pas envisagé pour des utilisations quotidiennes", comme se rendre au restaurant ou dans un magasin. Mais "la question peut se poser pour des grands rassemblements qui rassemblent beaucoup" comme "des festivals, des rencontres sportives, des concerts, des salons professionnels ou grands public", explique Cédric O, précisant que cette disposition amènerait à "prendre une disposition législative" et qu'on "en reparlerai dans le cadre du projet de loi état d'urgence sanitaire qui arrive bientôt au Parlement."