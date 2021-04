DIRECT. Covid-19 : l'aide internationale commence à arriver en Inde, où le nombre de cas explose

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour . Ce changement de pied date du 5 mars. Nous avions publié à l'époque un article qui fait le point sur ce qu'il faut savoir lorsque l'on attend un enfant en cette période de pandémie.

: Bonjour FI, ma compagne enceinte a reçu une convocation pour se faire vacciner. Depuis quand la doctrine de vaccination des femmes enceintes a-t-elle évoluée chez nous ? (car avant c'était déconseillé) merci et bonne journée

: Il est enfin possible que des personnes ayant reçu deux doses puissent contracter le Covid-19 une fois l'immunité provoquée par le vaccin disparue. Faute d'expérience, les certitudes à ce sujet sont hélas assez rares. De la durée de cette protection accordée par les vaccins dépendra la nécessité d'effectuer un rappel vaccinal, à l'image de ce que les Français connaissent avec le virus de la grippe.

: Il est également possible de contacter la maladie après avoir été contaminé par un variant du virus un peu plus résistant au vaccin. Cela semble-être le cas du variant sud-africain, m'expliquent des spécialistes dans cet article. "Par rapport au britannique, qui est sensible au vaccin, les variants plus résistants à la vaccination ont pour l'instant une faible incidence en France", tient toutefois à rassurer Yves Buisson, président de la cellule de veille Covid-19 au sein de l'Académie nationale de médecine.

: Deuxième point à retenir : "Aucun vaccin n'est efficace à 100%", comme le rappelle Anne-Claude Crémieux. Mais ils protègent très bien contre les formes graves de la maladie. Pour le démontrer, le directeur de l'ARS des Landes m'a indiqué qu'une fois les résidents d'Ehpad massivement vaccinés dans son département, seuls 13 ont été recensés. "Parmi les personnes contaminées, on n'a recensé ni cas grave et ni décès", appuie-t-il Didier Couteaud.

: Premier point : il est tout à fait possible de contracter la maladie avant d'avoir reçu sa deuxième dose de vaccin. "Ces cas sont souvent attribués à une forme de relâchement liée à un faux sentiment de sécurité procuré par la première étape de la vaccination", m'explique Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis de Paris.

: En pleine accélération de la campagne vaccinale contre le Covid-19, l'affaire avait fait grand bruit : un regroupement de cas de coronavirus a été signalé début avril dans un Ehpad de Biscarosse (Landes), où 97% des résidents avaient pourtant été vaccinés. Cela peut surprendre, mais il n'est pas étonnant de voir des personnes vaccinées contracter la maladie. J'ai interrogé des experts à ce sujet et vous explique pourquoi.







: Bonjour @Antoine. Pour vous répondre, il faut regarder la courbe du nombre de patients en réanimation. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons aujourd'hui à un niveau supérieur à celui observé le 31 mars, date de l'annonce du troisième confinement (autour de 5 000 personnes). Mais ce dernier semble bien avoir eu un effet puisque la courbe a stoppé sa progression, pour stagner sur un plateau élevé ces derniers jours.







: Bonjour ! Quand je vous lis hier soir et que je vois plus de 6000 personnes en réanimation, je me pose quand même la question de l'efficacité de ce confinement qui se termine en fin de semaine. Quelles étaient les chiffres au début de ce confinement svp ? Bonne journée !

: L'aide britannique, qui a commencé à arriver ce matin, n'est pas la seule qui est attendue en Inde dans les prochains jours. Voici ce qui a été annoncé pour le moment :



• La France va envoyer huit unités de production d'oxygène ainsi que des containers d'oxygène et des respirateurs à l'Inde, à partir de la fin de la semaine.



• Les Etats-Unis se sont engagés sur une aide d'urgence comprenant notamment des composants pour la production de vaccins, des équipements de protection, des tests à diagnostic rapide, ou encore des respirateurs.



• L'Union européenne a promis de fournir, via son Mécanisme européen de protection civile, une "assistance" à l'Inde.



• La chancelière allemande Angela Merkel a aussi annoncé une aide d'urgence.

: A la une de vos journaux ce matin, 20 minutes revient sur la situation sanitaire en Inde. Le quotidien gratuit parle de "tragédie". En quelques jours, ce pays de 1,3 milliard d'habitants a plongé dans le chaos, les patients succombant dans des hôpitaux saturés par manque d'oxygène.







: L'agence de régulation sanitaire du Brésil (Anvisa) s'oppose à la demande de plusieurs Etats du pays d'importer le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19. "Jamais nous ne permettrons que des millions de Brésiliens soient exposés à des produits sans une vérification appropriée de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité ou, au minimum, face à la situation grave que nous traversons, qu'il existe un rapport favorable entre le risque et les avantages", a déclaré Antonio Barra Torres, président de l'Anvisa.

: On se lève du bon pied avec un premier point sur l'actualité :



• Les premières cargaisons d'aide médicale britannique, dont 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d'oxygène, sont arrivées ce matin en Inde, annonce le ministère indien des Affaires étrangères. Selon l'OMS, la situation sanitaire est "plus que déchirante" dans le pays.



• Une patrouille anti-braconnage, accompagnée de formateurs et journalistes occidentaux, a été attaquée hier soir dans l'est du Burkina Faso, faisant trois blessés et quatre disparus : deux Espagnols, un Irlandais et un Burkinabé. Plusieurs prises d'otages étrangers ont eu lieu ces dernières années dans le pays, confronté depuis 2015 à des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes.



• Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation est repassé au-dessus des 6 000 hier soir, un seuil dont il était proche depuis une dizaine de jours, selon Santé publique France. Le nombre de cas en moyenne sur sept jours glissants s'élève à 29 682 et le taux d'incidence est en baisse (306).