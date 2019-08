"Nous on va faire 100% bio pour la rentrée 2021", promet Isabelle Saporta, candidate aux municipales à Paris, soutien de Gaspard Gantzer

Isabelle Saporta, candidate aux municipales à Paris sur la liste de Gaspard Gantzer, est l'invitée du 18h50 politique. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Nous on va faire 100% bio pour la rentrée 2021", annonce ce mercredi 28 août au soir sur franceinfo Isabelle Saporta, candidate aux municipales à Paris, soutien de Gaspard Gantzer. Cette spécialiste de l’environnement se dit, par ailleurs, "étonnée" par le profil "absolument pas écolo" de Sylvie Goulard, comme candidate à la Commission européenne, alors qu'Emmanuel Macron a rappelé "l'importance de l'écologie", lors du G7 à Biarritz après les incendies en Amazonie.

franceinfo : Sylvie Goulard en tant que candidate de la France comme commissaire européenne, est-ce un bon choix ?

Isabelle Saporta : Je suis très surprise que le champion d'Europe qu'est censé être Emmanuel Macron choisisse comme candidate quelqu'un dont on a considéré qu'elle ne pouvait plus rester ministre en France, à cause des affaires d'emplois présumés fictifs, de ses assistants parlementaires en tant qu’eurodéputée. Ça veut dire qu'on va avoir une candidate et peut être une commissaire qui pourrait tomber sous le coup de la loi en France ? Pourquoi ce qui n'est pas bon pour la France le serait pour l'Europe ? Pourquoi ce profil-là ? On sort quand même d'une séquence avec ce G7 où Emmanuel Macron a dit l'importance de l'écologie. Pourquoi prend-il un profil qui n'est absolument pas écolo ? Je suis très étonnée qu'on ne prenne pas un profil qui montre qu'on va avoir un engagement au niveau européen sur les questions écolos.

Cédric Villani a officialisé sa candidature dissidente à la mairie de Paris. Qu’en pensez-vous ?

C'est quand même un peu triste toutes ces histoires de famille qui éclatent au grand jour. Je trouve que Cédric Villani est une personnalité tout à fait intéressante. C'est quelqu'un de brillant. C'est l'équivalent d'un prix Nobel de Maths qui a été humilié par le processus de désignation d’En Marche. Je comprends qu'il ait envie d'y aller, mais je pense que Paris mérite mieux qu'une revanche.

Quelles sont vos propositions écologiques ?

On va faire 100% bio dans les cantines. Vous avez vu l'histoire des pisseurs de glyphosate à Belle-Île ? Tous les gamins ont du glyphosate dans les urines à des taux déments. Il y a une étude américaine qui prouve que quand on mange bio, les taux de d'herbicides dans les urines diminuent. Nous on va faire 100% bio pour la rentrée 2021.