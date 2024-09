Michel Barnier Premier ministre : "Une des moins pires des solutions", selon le député RN Jean-Philippe Tanguy

"Soit la France n'a pas de gouvernement et c'est le chaos, soit on accepte, ce qui est pour le moment une des moins pires des solutions", a affirmé mardi 10 septembre sur franceinfo Jean-Philippe Tanguy, membre du bureau national du RN et député de la Somme, cinq jours après la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Le Rassemblement national n'a pas mis de veto à cette nomination. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pour leur part indiqué que le nouvel occupant de Matignon était "sous surveillance".

"On fait avec la réalité", explique Jean-Philippe Tanguy. Il pointe "une gauche qui veut réécrire les résultats, veut inventer des députés qu'ils n'ont pas", tandis que le RN "fait avec" le nouveau Premier ministre. "Pour le moment, nous n'avons pas censuré une personne qui n'avait pas émis de mépris envers le Rassemblement national et ses représentants", souligne l'élu RN. "On attend la ligne politique et les mesures qui vont être prises. C'est ça qui déterminera au final notre position."

Un ministre de gauche, pas forcément une ligne rouge pour le RN

"On a toujours été au-delà des clivages droite-gauche traditionnels", souligne par ailleurs Jean-Philippe Tanguy, alors que Michel Barnier poursuit ses consultations avec les différentes forces politiques pour composer son gouvernement. Le Premier ministre va notamment rencontrer des personnalités de gauche. Selon le député RN, un ministre de gauche ne représente pas forcément de ligne rouge : "ça dépend de la ligne politique". Il rappelle que, par le passé, "Marine Le Pen disait qu'une personne comme Arnaud Montebourg était plus proche" du Rassemblement national "que bien de gens de droite". "Nous on aime des gens intègres qui défendent l'intérêt national, donc on verra", ajoute le député.

Jean-Philippe Tanguy pointe en revanche "des personnalités particulièrement insupportables comme par exemple Monsieur Dupond-Moretti". Il juge le ministre de la Justice "particulièrement odieux non seulement avec le Rassemblement national, mais avec les représentants (politiques) en général".