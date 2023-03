Manifestations à Sainte-Soline : "Il y a une complaisance du gouvernement pour laisser le bazar s'installer", souligne la porte-parole du Rassemblement national

Pour Laure Lavalette, Emmanuel Macron est "la figure du chaos", car il aurait pu éviter les actions des "fauteurs de troubles" à Sainte-Soline s'il "avait fait en sorte que ces gens ne puissent pas manifester".

"Je pense qu'il y a une certaine complaisance du gouvernement pour laisser le bazar s'installer", souligne sur franceinfo jeudi 30 mars Laure Lavalette, député du Var et porte-parole du Rassemblement National. Après les violences dans les manifestations à Saint-Soline, la député RN assure que les renseignements territoriaux connaissent "les fauteurs de troubles" et elle estime donc que l'on aurait pu éviter "ce chaos" si "Emmanuel Macron avait fait en sorte que ces gens ne puissent pas manifester".

Pour Laure Lavalette, Emmanuel Macron est "la figure du chaos". "On le voit bien dans les rues de notre pays à feu et à sang." La député RN demande une dissolution "des bandes facétieuses, des espèces de milices d'extrême gauche".

La semaine prochaine, la Première ministre doit convier les partis d'opposition à Matignon. "Elisabeth Borne écoute, mais elle n'entend pas", note la porte-parole du RN. "Si c'est recevoir les gens pour leur faire un café et leur dire bon, ben voilà, toute façon, c'est 64 ans et parler de la fioriture, je pense que ça n'a pas de sens.", commente-t-elle. La député RN rappelle avoir saisi le Conseil constitutionnel et rajoute qu’il y a "encore espoir que ce texte ne voit pas le jour".