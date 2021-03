Le protocole sanitaire dans les restaurants d'entreprise s'applique dès mercredi, assure le secrétaire d’Etat Laurent Pietraszewski

Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 24 janvier 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le nouveau protocole sanitaire dans les restaurants d'entreprise s'applique dès mercredi 24 mars, a indiqué mardi 23 mars sur franceinfo Laurent Pietraszewski, le secrétaire d’Etat chargé des retraites et de la santé au travail. "Le fait de manger seul, c'est à dire sans vis-à-vis, et avec une distance de deux mètres avec un autre collègue qui se restaure, ça peut s'appliquer bien sûr dès demain, puisque des règles de bon sens qui se communiquent", a précisé Laurent Pietraszewski.

Ce protocole publié mardi 23 mars sur le site du ministère du Travail va concerner tout le pays, et pas uniquement les 16 départements concernés par les mesures sanitaires.

Les salariés ne respectaient pas la distance

Le gouvernement a échangé avec les représentants des employeurs et des salariés "pour que la restauration d'entreprise soit une restauration où l'on mange seul", détaille le secrétaire d'Etat. Des dispositions ont été prises "pour que chacun puisse, s'il le souhaite, manger dans son bureau, à son poste de travail, où s'il doit se rendre au restaurant d'entreprise, il s'y rend seul, et il déjeune seul" en étant à plus de deux mètres d'une autre personne. Selon Laurent Pietraszewski, le constat a été fait que dans les restaurants d'entreprise, "les salariés mangeaient ensemble sans respecter la distance de deux mètres et par groupe de quatre".

Avec la ministre du Travail Elisabeth Borne, le secrétaire d'Etat rappelle "des règles de bon sens de manière à ce que, lorsqu'on enlève son masque, on soit à distance les uns des autres".

Les entreprises doivent davantage le télétravail

Concernant le télétravail, Laurent Pietraszewski demande "aux entreprises qui sont responsables de la protection de la santé des salariés" de travailler "à la construction d'un plan d'action pour développer, quand c'est possible, ce télétravail".

Il ne s'agit pas "d'incitation", mais de "la déclinaison opérationnelle des obligations en matière de protection de la santé des employés pour les employeurs". Le secrétaire d'Etat veut faire "confiance au dialogue social de proximité" et assure que "depuis près d'un an", le gouvernement a constaté "beaucoup de victoires pour protéger la santé des salariés".