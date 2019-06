Investiture LREM à Paris : "On n'a pas exactement la même stratégie", assure Mounir Mahjoubi à propos de ses adversaires

Mounir Mahjoubi, invité de franceinfo le 21 juin. (FRANCEINFO)

"On n'a pas exactement la même stratégie nous trois", explique vendredi 21 juin sur franceinfo Mounir Mahjoubi, député LREM de Paris, candidat à l’investiture pour les élections municipales de 2020. Il fait face, entre autres à Benjamin Griveaux et Cédric Villani. "Ça dépend de nos militants, de ce que l'on est, d'où l'on vient et de ce que l'on propose pour demain. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on choisit de prioriser. Ça ne permet pas de faire les mêmes choses dans chaque arrondissement", assure l'ancien secrétaire d'État.

La commission d'investiture de LREM doit désigner son candidat le 10 juillet prochain. Mounir Mahjoubi détaille la procédure : "On va expliquer à cette commission nationale [le 9 juillet] comment on envisage de faire campagne, comment on croit que, dans chaque arrondissement, on va être capable de rassembler une majorité qui va nous faire gagner et nous donner la capacité de changer la vie des Parisiens et des Parisiennes".

LREM, favori à Paris

Selon une étude BVA publiée jeudi, le parti présidentiel arrive en tête des intentions de vote aux municipales à Paris, avec 1 à 4 points d'avance sur une liste conduite par Anne Hidalgo. La liste LREM alliée au MoDem recueille 25% d'intentions de vote, qu'elle soit conduite par Benjamin Griveaux ou Cédric Villani, et 22% avec Mounir Mahjoubi à sa tête. Derrière, Anne Hidalgo recueillerait 21% dans tous les cas, devant Les Républicains conduits par Rachida Dati (15 à 16%) et Europe Écologie Les Verts (13%).