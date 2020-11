Covid-19 : "Nous souhaitons que les étudiants puissent être de retour dans les établissements au début du mois de février", confirme Frédérique Vidal

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le 26 novembre 2020 sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Alors que plusieurs présidents d'université réclament le retour des étudiants en présentiel autour du 20 janvier comme pour les lycéens, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, confirme jeudi 26 novembre sur franceinfo que le gouvernement n'accèdera pas à cette demande.

"Nous souhaitons que l'ensemble des étudiants puissent être de retour dans les établissements au début du mois de février", a-t-elle répondu. "Et l'objectif, c'est de regarder comment on y arrive. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a aussi proposé de recevoir les conférences des présidents de manière à évoquer avec eux cela."

Renouer le lien

"Il faut d'abord savoir que par rapport au premier confinement, nous avons fait en sorte que les universités ne soient pas fermées. Les travaux pratiques ont lieu", a précisé Frédérique Vidal. Pour elle, "c'est malgré tout un petit lien qui est maintenu avec les étudiants. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on renoue ce lien et nous verrons en fonction de l'évolution, comment est-ce qu'on peut renouer le plus vite possible ce lien", a-t-elle poursuivi. "Mais la situation est grave. Elle nous engage tous."

Il faut à la fois que l'on préserve les étudiants. Il faut aussi que l'on préserve l'ensemble de la population. Frédérique Vidal à franceinfo

"Nous sommes toujours dans une période de confinement qui est aménagée", et selon elle si tous les étudiants reviennent dans les universités "à partir du moment où les étudiants vont se trouver sur leur lieu d'études. Ils vont avoir tendance à se retrouver aussi de façon générale. Donc, il faut qu'on soit capable de penser ces conditions", a expliqué la ministre.

"Les salles de ressources sont autorisées dans des circonstances particulières", il y a un présentiel "mais en limitant au maximum la concentration des étudiants. Vous savez, ce n'est pas comme la grippe, le Covid-19, quand vous avez la grippe, vous le savez tout de suite, vous vous couchez, vous vous isolez de fait. Là, nous devons tous comprendre que parfois, nous sommes porteurs, contagieux, mais sans symptômes. Et donc, c'est vraiment la responsabilité de tous", a insisté Frédérique Vidal.