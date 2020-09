Covid-19 : "Nous sommes prêts à travailler avec l'État", affirme le maire de Grenoble, qui espère des "mesures appropriées"

Eric piolle, maire de Grenoble, lors des journées d'été d'Europe Ecologie-Les Verts, le 20 août 2020. (CHRISTOPHE MORIN / MAXPPP)

"Nous sommes prêts à travailler avec l'État. La semaine dernière, ça n'a pas été au niveau en termes de concertation. On espère que là ce sera un échange plus constructif", explique Éric Piolle, maire EELV de Grenoble, mercredi 30 septembre sur franceinfo. Jean Castex doit s'entretenir jeudi, individuellement, avec les maires de Paris, Lille, Lyon, Toulouse et Grenoble. Le Premier ministre devrait, selon les informations du service politique de franceinfo, leur demander de prendre des mesures supplémentaires face à l'épidémie de coronavirus.

>> Suivez notre direct sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France

"Il faut regarder la situation sanitaire et prendre les mesures appropriées", insiste le maire écologiste, également président du conseil de surveillance du CHU de Grenoble. "Nos objectifs, c'est de protéger les lits de réanimation, la vie économique, mais aussi la vie culturelle et sportive, pour nos santés mentales", détaille-t-il, tout en réclamant "les chiffres en réanimation".

Ce qui est intéressant derrière les chiffres de réanimation c'est de regarder qui y est hospitalisé et où est-ce qu'ils ont été contaminés pour qu'on puisse prendre les mesures adéquates. Eric Piolle, maire de Grenoble à franceinfo

Alors que la ville de Grenoble pourrait bien passer en zone d'alerte maximale face à l'épidémie de Covid-19, le maire ne souhaite pas "entrer en résistance" face à de potentielles nouvelles mesures. "Ce dont nous avons besoin c'est de comprendre les décisions qui sont prises pour que nos concitoyens puissent aussi les comprendre. Il faut faire confiance aux Françaises et Français, ils sont en mesure de comprendre, mais pour cela il faut une cohérence", insiste-t-il.