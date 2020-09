DIRECT. Coronavirus : le gouvernement prolonge jusqu'à la fin de l'année le chômage partiel à 100% pour tous les secteurs protégés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le Premier ministre, Jean Castex, recevra dès 16h30 le président de l'Association des maires de France, François Baroin, à la tête d'une délégation. Ces élus entendent "tirer la sonnette d'alarme", après le mécontentement provoqué par les nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement et concernant plusieurs grandes villes.









: "On a pris la décision de maintenir l'activité partielle avec zéro reste à charge pour tous les secteurs protégés" comme la culture, l'événementiel ou le sport, a déclaré la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à l'AFP. Elle invoque un souci de "lisibilité", après la décision en ce sens prise hier pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

: Le gouvernement prolonge jusqu'à la fin de l'année le chômage partiel à 100% pour tous les secteurs protégés, annonce la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à l'AFP.

: 14 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée :



La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, écarte à ce stade une "fermeture généralisée des universités", à l'heure où un tiers des clusters du Covid-19 se trouvent désormais dans les écoles et universités, d'après Santé publique France. Suivez notre direct.



Un bruit d'explosion a retenti à Paris et en banlieue vers midi. Il s'agissait en réalité d'un avion de chasse ayant franchi le mur du son, a rapidement indiqué la préfecture de police.



• Le premier débat entre Donald Trump et son rival démocrate, Joe Biden, a offert cette nuit un spectacle particulièrement chaotique à 35 jours de l'élection présidentielle américaine. Invectives, attaques personnelles... Voici ce qu'il faut retenir de cette confrontation.





#ROLAND_GARROS Serena Williams, trois fois victorieuse à Roland-Garros, a déclaré forfait pour la suite du Grand Chelem parisien. "Mon tendon d'Achille n'est pas suffisamment remis", a-t-elle indiqué en conférence de presse.

: Voici le point sur l'actualité à la mi-journée :



Veolia a dévoilé une offre améliorée pour racheter à Engie ses 29,9% de parts dans son concurrent Suez, proposant désormais 18 euros par action, soit près de 3,4 milliards, contre 2,9 milliards auparavant, et a indiqué chercher un compromis.



• Invectives, railleries, attaques personnelles : le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden a offert cette nuit un spectacle particulièrement chaotique à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous haute tension. Voici ce qu'il faut retenir de cette confrontation.



• Le Secours populaire a enregistré une explosion des demandes d'aide alimentaire pendant le confinement, où près d'un requérant sur deux était un nouveau venu, une flambée de pauvreté sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale selon l'association.



• Neymar risque gros: la superstar parisienne et le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez, accusés d'avoir échangé des propos homophobes ou racistes lors du PSG-OM du 13 septembre, passent en commission de discipline de la Ligue à 17 heures, avec peut-être de lourdes sanctions en vue.

: "Aujourd'hui, on peut parler de violence sociale, d'indignité humaine, et je crois que le pire arrive, malheureusement."



Le Secours populaire a enregistré une explosion des demandes d'aide alimentaire pendant le confinement, où près d'un requérant sur deux était un nouveau venu, selon son dernier baromètre publié ce matin. A Grigny, dans l'Essonne, "il y a eu une accélération des fragilités et des vulnérabilités sociales. Tous les signaux sont alarmants", s’inquiète le maire Philippe Rio au micro de franceinfo.

: L'Afrique a été relativement épargnée par la pandémie de coronavirus et le nombre des infections sur le continent est en baisse ces deux derniers mois. Comment expliquer cette particularité ? L'Organisation mondiale de la santé s'est penchée sur le sujet, et évoque plusieurs pistes d'explication, comme la structure de population ou le mode de vie davantage porté vers l'extérieur d'une partie des Africains.

: C'est une première place qui sème le trouble ces derniers jours parmi les enseignants. Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé publique France annonce que c'est désormais en milieu scolaire et universitaire qu'on compte le plus de foyers de contamination en cours d'investigation, devant les entreprises ou les établissements de santé. "C'est une source d'inquiétude, indique sur franceinfo Guislaine David, du SNUipp FSU, le syndicat du primaire, mais ce n'est pas une source d'étonnement. Cela fait plusieurs semaines que l'on dit que le virus ne s'arrête pas à la porte de l'école et qu'il y a bien des contaminations dans l'école, comme on ne ferme plus les classes."

: La circulation du coronavirus à l'école est-elle stabilisée ? Dans un entretien au Figaro, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer affirme que "l'école n'est pas le nid du virus". "Les cas sont assez stables, avec un peu plus de 1 000 par jour depuis début septembre, sur 12,6 millions d’élèves et 880 000 professeurs, soit une très faible proportion", explique-t-il.

: "Ce qu'on demande, c'est que les commerces fermés administrativement ou économiquement soient indemnisés. On travaille avec Bercy pour améliorer les mesures. Mais ça ne suffit pas, car cela a un impact aussi pour l'ensemble de l'économie."



Le président du Medef évoque sur franceinfo les compensations promises aux bars et restaurants forcés de baisser le rideau pour lutter contre la reprise de l'épidémie.

: Invitée des "4 Vérités" de France 2 ce matin, Aurore Bergé est revenue sur les mesures prises localement concernant les bars et restaurants pour lutter contre la reprise de la pandémie de coronavirus. "Chez les élus opposés à la mesure, il peut y avoir de la démagogie. Ce sont les mêmes élus qui nous reprocheraient dans trois semaines de ne pas avoir pris ces décisions", estime la présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée.



: La Commission européenne a d'ores et déjà réservé 225 millions de doses du potentiel vaccin contre le Covid-19 de CureVac. C'est le quatrième accord de ce type trouvé par l'UE avec des laboratoires.

: La course à l'élaboration d'un vaccin contre le Covid-19 continue. Le laboratoire pharmaceutique allemand CureVac annonce ce matin avoir commencé les essais cliniques de deuxième phase de son vaccin expérimental contre le virus. L'étude sera menée au Pérou et au Panama, et comptera en tout 690 participants.

: Interdits en mars en raison du Covid-19, les voyages scolaires sont de nouveau autorisés depuis la rentrée. Les professionnels du secteur, qui rencontrent aujourd'hui le ministre de l'Economie, redoutent toutefois une année blanche pour 2021. Notre journaliste Steven Gouailler est allé à leur rencontre.

: L'Humanité consacre de son côté sa une à la question de la pauvreté. Le Secours populaire a en effet enregistré une explosion des demandes d'aide alimentaire pendant le confinement, où près d'un requérant sur deux était un nouveau venu, selon le dernier baromètre de l'association publié ce matin.











: Débutons ce mercredi avec un premier point sur l'actualité :



• Invectives, railleries, attaques personnelles : le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden a offert cette nuit un spectacle particulièrement chaotique à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous haute tension.



• On devrait en savoir plus sur l'avenir de Suez dans la journée. Engie réunit en effet un conseil d'administration devant étudier une offre améliorée de Veolia sur ses parts dans Suez, qui expire ce soir, à moins qu'un nouveau délai de réflexion ne soit accordé. Une étape cruciale dans un feuilleton qui agite la place de Paris depuis un mois.



Le ressortissant pakistanais accusé d'avoir grièvement blessé au hachoir deux personnes vendredi à Paris en pensant s'en prendre à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a été mis en examen et écroué pour "tentatives d'assassinats" terroristes.



• Plus de 800 nouveaux malades du Covid-19 ont été placés en réanimation en une semaine, dont 165 sur les dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés hier soir.