Covid-19 : "La noble politique, ce n'est pas de subir les événements, c'est d'anticiper", insiste le député Guillaume Peltier

"La noble politique, ce n'est pas de subir les événements, c'est d'anticiper", a insisté vendredi 29 janvier sur franceinfo Guillaume Peltier, vice-président délégué Les Républicains, député du Loir-et-Cher. "Au-delà de la question peut-être imminente de la décision du gouvernement de reconfiner la France c'est : comment allons nous sortir de cette crise ?" Avant d'y répondre : "Pour en sortir, il faut réussir la stratégie de vaccination."

Il a détaillé trois axes pour parvenir à réussir la campagne vaccinale contre le Covid-19. "Ce soir, je demande trois choses : d'abord, la transparence absolue sur les vaccins et le nombre de doses disponibles. Je suis député de la Nation, élu du peuple, je n'ai aucune information. Deuxièmement, je demande à ce que toutes les collectivités, communes, départements, régions soient associées aux décisions, et qu'on arrête d'être enfermés comme le fait Monsieur Macron avec des bureaucrates hors sol qui ne connaissent rien à la réalité de notre pays. Enfin, une vraie stratégie logistique opérationnelle." Il a appelé à s'appuyer sur l'armée. "Faisons comme en Allemagne ou en Israël, confiance à nos armées qui sont spécialistes de la logistique, faisons confiance à nos pharmaciens, nos médecins libéraux, nos médecins retraités, nos étudiants en médecine pour accompagner cette vaccination du plus grand nombre."

"Le premier pays qui aura réussi à vacciner sa population sera le premier pays à retrouver le chemin de l'espérance et de la croissance." Guillaume Peltier à franceinfo

La présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga a demandé sur franceinfo mercredi soir au gouvernement et au président "un message clair" concernant les nouvelles mesures qui doivent être prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, parlant même d'un supplice chinois pour les Français. "Oui, ça y ressemble", a répondu ce vendredi soir Guillaume Peltier. "Nous sommes tous, forcément, en colère, face aux tergiversations et aux contradictions du gouvernement. On attend des décisions claires. Cela fait maintenant près de 12 mois que la France et le monde connaissent une situation sanitaire absolument terrible, mais aussi sur le plan économique et social. Il y a urgence à avoir une vision, un cap, des décisions claires !"